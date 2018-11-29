Свое дело на своей кухне





Как и многие женщины, Наталья Змитрович время от времени баловала домашних собственной выпечкой, когда же времени не хватало, торт покупали в магазине. Словом, всё, как у всех или, по крайней мере, у большинства. Но однажды, после очередного магазинного кремово-бисквитного лакомства, она решила более подробно изучить его состав и, пока дошла до муки, насчитала аж 18 Е-добавок — подсластителей, подкислителей, красителей, усилителей, ароматизаторов, стабилизаторов и прочих искусственных ингредиентов. После этого твердо решила, что для своей семьи лакомства к чаю будет готовить сама. Тем более, что это ей нравится, и тем более, что это у нее получается. Благо, что разных приспособлений для выпечки и ингредиентов сейчас хватает, не в обычных магазинах, так на интернет-сайтах, даже с доставкой на дом. А уж про рецепты и говорить нечего — их нескончаемое количество. Правда, Наталья следует далеко не всем интернетным советам — читает только проверенные блоги авторитетных мастеров, пользуется книгами рецептов (здесь тоже определила для себя нескольких авторов). Так же и с поставщиками товаров. Кстати, продукты, как и решила, использует только натуральные, скажем, яйца домашние и магазинные в выпечке ведут себя совсем по-разному, говорит Наталья, поэтому покупает их у одной хозяйки. Даже красители заказывает лишь те, что стремятся к натуральному составу и разрешены к употреблению детям с полутора лет. Этому уделяет большое внимание — потому что сама медик и знает, что можно, а что нельзя или нежелательно. Так, если на детский праздник заказан торт с белковым кремом, то белок обязательно подвергается дополнительной термической обработке.







Сладкое в семье Натальи любят все: муж и трое детей, поэтому практиковаться в кулинарии у нее получалось часто. Так постепенно освоила разные торты и вкусности: бисквитные, слоеные, песочные, чизкейки, капкейки, маффины, даже зефир научилась сама делать и, конечно же, разные кремы и начинки. Украшения (цветы, узоры, надписи) тоже стали получаться со временем и с приобретением разных специальных насадок и приспособлений (их у нее сейчас целая коробочка с ячейками). Со временем росло количество форм для выпекания — круглых, квадратных, прямоугольных, больших и маленьких, а разъемные и вовсе могут менять и форму, и размер.

Сначала Наталья готовила для своей семьи, для родных и подруг, а потом решила попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий на заказ и зарегистрировала этот вид деятельности официально.

— Я сходила в налоговую, мне объяснили, что это так называемая самозанятость населения, когда для занятия определенными видами деятельности не требуется регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, надо только написать заявление и ежемесячно уплачивать единый налог. Там же я написала заявление, а налог (на изготовление кондитерских изделий он составляет 17 рублей в месяц) плачу посредством интернета — через ЕРИП.

Те, кто пробовал ее торты в гостях, заказывали потом себе, рекомендовали знакомым, те — своим и так далее. Сейчас есть семьи, которым она пекла уже по несколько тортов: одному ребенку, второму, кому-то из взрослых на юбилей…

Официально зарегистрированная деятельность дает возможность рекламировать свои услуги и брать заказы. Правда, в данном случае, как призналась сама Наталья, реклама в интернете работает не очень эффективно — сарафанное радио куда лучше.







— Когда звонят и заказывают торт, — говорит Наталья, — часто не знают, какой конкретно выбрать, поэтому просят просто «вкусный домашний торт». И я стараюсь делать именно такой. Мне нравится заниматься выпечкой, это для меня отдых, мое увлечение, а сейчас еще и дополнительный заработок. Мне на руку то, что моя основная работа — по сменам (Наталья Змитрович фельдшер отделения скорой помощи районной больницы. — Авт.). Могу и до ночи на кухне возиться — домашние понимают и не возражают. А я люблю эту ночную тишину, нравится видеть результат моего труда, надеюсь, тем, кто заказывает мои торты, они тоже нравятся. Во всяком случае, я очень стараюсь.

В том, что Наталья в свободное от работы время занимается именно любимым делом, я убедилась и во время нашего разговора: она с большим энтузиазмом рассказывала о всевозможным начинках, что с чем сочетается и как это готовится, при этом часто употребляла словосочетание «надо подружиться» — с духовкой, с белковым кремом… Из этого разговора я поняла, почему у меня один раз белковый крем получается пышным, а другой раз и не собирается становиться пеной — всё дело в яичном белке: если он расплылся, как вода, — выбрасывай, там нет белка и ничего не выйдет. Вот так-то, век живи, век учись. Я-то думала, что я тоже немного пеку, но, пообщавшись с Натальей, поняла, что просто стряпаю, с большим или меньшим успехом. Она же, зная и умея уже многое, продолжает пробовать новое и учиться, мечтает съездить в Минск на мастер-класс, чтобы узнать еще какие-то тонкости, хитрости, нюансы: в кондитерском искусстве, как и в любом другом, всегда есть куда расти.

Слушая свою собеседницу, я сделала вывод, что она в целом удачливый человек: не только любит свою работу, но и то, что любит, смогла сделать пусть и не работой, но приработком. Если есть такая возможность, то почему нет? Я бы назвала это конструктивным подходом к жизни. Это куда как более правильно и даже выгодно, чем сидеть, жаловаться на трудности и ждать, что кто-то эти трудности решит за тебя.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото автора и из архива Натальи ЗМИТРОВИЧ