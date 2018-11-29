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Школьники из Дрибинского района стали победителями конкурсов

30.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Школьники из Дрибинского района стали победителями конкурсов
Одним из важных направлений работы с учащимися является научно-исследовательская деятельность. Сегодня обществу нужны инициативные люди, способные постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно они отличаются любознательностью, готовностью к быстрому обновлению знаний. Такие ребята принимают активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
В творческих конкурсах, работах исследовательского характера по разным учебным предметам ежегодно участвуют школьники Дрибинского района с результативным итогом. Учащиеся Бельский УПК ясли-сада-средняя школа Анна и Татьяна Игнатенко принимали участие в областном этапе республиканского конкурса научно-исследовательских работ по учебному предмету «биология». Они занимались научно-исследовательской работой «Влияние комплексного возделывания факторов на урожайность пшеницы». Авторы работы за свой труд заслужили Диплом первой степени.
Учащиеся Пудовнянской средней школы Анастасия Лавренова и Артем Толкачев по учебному предмету «математика» представили работу «Оригами». Они награждены Дипломом третий степени.
В областном этапе республиканского конкурса творческих работ «Шляхам добрых спраў» в рамках республиканской акции учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» в номинации «Крокі дабрыні ў будучыню» десятиклассники Пудовнянской средней школы Артем Толкачев, Алина Бубнова, Дарья Бычкарева за свою творческую работу награждены Дипломом первой степени.
В областном конкурсе «Юный натуралист» в рамках акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» в номинации «Сімвалы майго краю» учащиеся шестого класса Пудовнянской средней школы Ярослава Бабкунова и Виктория Златникова заслужили Диплом третей степени.
Учащийся Михеевской средней школы Илья Шевченко и учащиеся Коровченской средней школы Карина Мартыненко приняли участие в областном конкурсе компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ. by» . За свои компьютерные разработки Илья получил Диплом первой степени, Карина — Дипломом третей степени.
Екатерина Голушко из Бельской школы приняла участие в областном конкурсе научно-технического творчества «ТехноИнтеллект»». В номинации «Символ года» за свою творческую работу «Магнит удачи» Екатерина удостоена Дипломом второй степени.
В областной выставке-конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Солнечная палитра» за свою творческую работу учащейся объединения по интересам «Чудесные краски» районного Центра детского творчества г.п. Дрибин Олег Сафронов получил Диплом второй степени.
В областном этапе республиканской выставки-конкурса рисунка «Нарисуй свои права» в номинации «Живопись» Евгения Мамина, учащиеся районного Центра детского творчества г.п. Дрибин за прекрасно выполненную работу получила Диплом третей степени.
Поздравляем творческих, инициативных ребят с заслуженными наградами, а их педагогов за профессиональный подход в обучении. Желаем творческого вдохновения, ярких идей и новых побед.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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Одним из важных направлений работы с учащимися является научно-исследовательская деятельность. Сегодня обществу нужны инициативные люди, способные постоянно...
 
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