Военнослужащие – наша опора и поддержка

Дело было вечером. Галина Макисмовна выгуливала своего питомца. Вокруг – темнота и редкие прохожие, лица которых можно рассмотреть лишь вблизи. Однако если человеческий глаз устлан темной пеленой, то собака ночью ориентируется прекрасно. Амадей увидел маленького собрата – и побежал к нему. Начался собачий конфликт. Галина Максимовна застала животных в пылу сражения, попыталась разнять псов, но это было не так легко. Вместо того, чтобы помочь старушке, хозяева второго питомца набросились на нее…

– Я упала на колени, звала на помощь и видела, как палкой бьют моего Амадея, – с волнением вспоминает Галина Максимовна. – Помощь пришла в лице двух парней в военной форме. Они разняли собак, помогли мне встать, а потом проводили нас с Амадеем домой.

По дороге домой Галина Чернецкас общалась со своими спасителями. Узнала, что они служат в воинской части в Лядищах. А ведь и ее муж тоже служил. А сама женщина ребенком застала Великую Отечественную войну, поэтому военный уклад жизни ей знаком хорошо.

— За свой век я повидала много плохого и хорошего, — рассказала пенсионерка. — Сейчас мы живем в мирное время, но достойных поступков со стороны молодежи становится все меньше. Во время войны и после нее люди были более сплоченными, сопереживали и помогали друг другу. А сейчас будто стали совсем чужими. Я очень рада, что встретила Сашу и Тимура. Они вернули мне веру в современную молодежь.

Тимур Павлов и Александр Красовский уже несколько месяцев проходят военную службу на контрактной основе в 10-м отдельном батальоне РЭБ-Н Северо-Западного оперативного командования.

– Вместе шли с работы и услышали крики, – поделился Тимур. – Увидели бабушку, окруженную несколькими людьми. Какой-то ребенок бил ногами собаку, а мужчина толкал старушку. Саша со службы шел в военной форме. Видимо, те люди приняли его за сотрудника МВД и разбежались.

– Бабушку трясло, мы испугались, что ей станет еще хуже, – вспоминает Александр. – С трудом узнали у нее номер телефона дочери. От нее и узнали домашний адрес пенсионерки.

Оказалось, что Тимур живет недалеко от Галины Максимовны. Через час после случившегося парень пришел навестить бабушку. Дома была ее дочь. Она сказала, что с бабушкой все хорошо и после напряженного вечера она спит. А уже позже Галина Максимовна сама решила разыскать своих спасителей и еще раз сердечно их поблагодарить.

Аркадий Короткевич, фото автора