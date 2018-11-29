Волонтером быть почетно!

Волонтеры отделения готовы прийти на помощь в трудную минуту, проводить на занятия в центр ослабленного болезнью человека, да и просто поговорить, когда гнетет одиночество. Они активно принимают участие в проводимых центром акциях по оказанию помощи нуждающимся, делятся своими идеями и проявляют инициативу.

С октября 2018 г. Борисовской районной организацией Белорусского общества Красного Креста и ГУ «ТЦСОН Борисовского района» организован обучающий курс для волонтеров центра из числа пожилых граждан. На занятиях волонтеры пополнили запас своих знаний и умений и получили сертификаты установленного образца.