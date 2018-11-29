Российская компания подарила БГУ уникальные черепа мамонта, шерстистого носорога, овцебыка

Компания «Северное сияние 222» передала Музею землеведения БГУ уникальную экспозицию. Всего 33 экспоната. Среди них черепа мамонта, шерстистого носорога и овцебыка, челюсть пещерного медведя, кости диких лошадей, бизона. Значительная часть этих животных вымерла 10−15 тысяч лет назад.



Фото: пресс-служба БГУ.

— Когда представители компании увидели интерес ко всему этому студентов, сказали: соберут и привезут нам целого мамонта, — не скрывает эмоций Валентина Смолякова, заведующая Музеем землеведения БГУ, уточняя, что все это найдено на севере России.

Руководителя компании «Северное сияние 222» зовут Анатолий Чабан. Он родом из Бобруйска.

— Их фирма занимается раскопками для художественных целей. Например, ищут бивни мамонтов определенных параметров, — поясняет собеседница. — Подспудно они встречают еще много интересных останков. Узнав, что у нас есть музей с палеонтологическими находками, они решили пополнить нашу экспозицию. Сейчас в Беларуси это единственная цельная коллекция мамонтовой фауны. Остальные — фрагментарные.



Челюсть шерстистого носорога. Фото: пресс-служба БГУ.

Возможную стоимость коллекции собеседница не называет, но вспоминает такой случай.

Когда-то в БГУ хотели приобрести череп шерстистого носорога. Продавал его человек из Гомельской области.

— Ректор выделил деньги, но нашелся человек из Европы, который смог предложить больше, — рассказывает Валентина Смолякова. — Перебить его предложение мы не смогли.



Череп овцебыка. Фото: пресс-служба БГУ.

— Сколько лет этим останкам?

— Мы еще будет определять, — отвечает заведующая Музеем землеведения БГУ. — Древовидному папоротнику, возможно, 360 миллионов лет. Что касается мамонтовой фауны, то они обитали от 100 до 10 тысяч лет назад.



Череп овцебыка и нижняя челюсть Фото: пресс-служба БГУ.