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Волонтеры БРСМ помогут пожилым колоть дрова и чистить снег

30.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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 "Волонтеры БРСМ помогут пожилым и одиноким людям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны наколоть и складировать двора, а при необходимости расчистят придомовые территории и дорожки от снега. Обратиться за помощью к добровольцам можно будет через горячие телефонные линии, которые начнут работу с 1 декабря при всех территориальных комитетах БРСМ. Главная задача молодежной инициативы - привлечение внимания юношей и девушек к проблемам пожилых", - рассказала Александра Гончарова. По ее словам, в зимний период ни один пожилой человек не останется без внимания молодежи. "Так, 1 декабря молодежь столицы посетит специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1. Волонтерский отряд БРСМ "От сердца к сердцу" из средней школы №1 города Ветки Гомельской области поможет ветерану Великой Отечественной войны Василию Шинкареву наколоть дрова, навести порядок в доме и во дворе. Ребята позаботятся и о проверке печного оборудования. 3 декабря к работе на частных подворьях пожилых людей приступит волонтерский отряд "Забота" Оршанского государственного колледжа продовольствия. В этот же день к добрым делам присоединятся волонтеры в Сенно, Полоцке, Городке и Верхнедвинске, и таких объектов добра будет на протяжении зимы немало", - отметила секретарь ЦК БРСМ.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/volontery-brsm-pomogut-pozhilym-kolot-drova-i-chistit-sneg-327682-2018/

 
 
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