Дети, Вивальди и инди-фолк. Афиша на выходные

Первые зимние дни будут не очень насыщенными культурными событиями. Но мало не значит плохо. Разбирайте!

«Маленькие гомельчане — 2018»



Фото: «Гомельская праўда»

В первый день зимы в Гомеле состоится уже традиционный Городской детский конкурс артистического мастерства и грации «Маленькие гомельчане — 2018». Тематика выступления в этом году взята из сказки «Мэри Поппинс, до свидания».

Среди 13 участников жюри определит «Маленькую гомельчанку» и «Маленького гомельчанина».

Где: Городской центр культуры

Когда: 1 декабря в 15.00

Андрей Сенкевич





В этот же день любителей музыки в стиле инди-фолк ждет со своим концертом музыкант и композитор Андрей Сенкевич. Его имя еще не очень популярно. Но вы только послушайте!

Где: Молодежный театр

Когда: 1 декабря 19.00.

Фестиваль классической музыки «Восток-Запад»





Любителей классики приглашают на фестиваль «Восток-Запад». Программа концерта включает в себя шедевры барочного и классического репертуара в исполнении лучших инструменталистов Беларуси — флейтиста Алексея Юринка, гобоиста Сергея Тумаркина и скрипачки Екатерины Пукст. В первом отделении солисты под симфонический аккомпанемент будут исполнять произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, а во второй части — непревзойденного Антонио Вивальди.

Где: Гомельский государственный колледж искусств имени Н. Ф. Соколовского, ул. Советская, 18,

Когда: 2 декабря в 18.30