Каких специалистов не хватает в Минской области?

Самую высокую зарплату, а это от 800 рублей, сегодня предлагают в Крупском районе. Столько денег производитель молочной продукции готов платить главному экономисту и бухгалтеру.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий центрального региона — тракторист-машинист в хозяйстве Червенского района и спортсмен-инструктор в Слуцке. Этим работникам наниматели готовы платить от 750 рублей.

Замыкает топ-3 руководитель физического воспитания в Смиловичах. Такому специалисту в одном из учреждений образования городского поселка предлагают зарплату от 628 рублей.

Самой дефицитной в Минской области на 29 ноября является вакансия врача-специалиста, фельдшера и провизора. Больше всего этих сотрудников не хватает в Червенском районе. Заявленная нанимателем зарплата — от 600 рублей.

Также в Минской области сегодня востребованы специалисты по продаже, зоотехники, операторы машинного доения, станочники в деревообработке.