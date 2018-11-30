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Каких специалистов не хватает в Минской области?

30.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Самую высокую зарплату, а это от 800 рублей, сегодня предлагают в Крупском районе. Столько денег производитель молочной продукции готов платить главному экономисту и бухгалтеру.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий центрального региона — тракторист-машинист в хозяйстве Червенского района и спортсмен-инструктор в Слуцке. Этим работникам наниматели готовы платить от 750 рублей.

Замыкает топ-3 руководитель физического воспитания в Смиловичах. Такому специалисту в одном из учреждений образования городского поселка предлагают зарплату от 628 рублей.

Самой дефицитной в Минской области на 29 ноября является вакансия врача-специалиста, фельдшера и провизора. Больше всего этих сотрудников не хватает в Червенском районе. Заявленная нанимателем зарплата — от 600 рублей.

Также в Минской области сегодня востребованы специалисты по продаже, зоотехники, операторы машинного доения, станочники в деревообработке.

http://www.mlyn.by/2018/11/minskoj-oblasti-ne-hvataet-vrachej-i-ekonomistov/

 
 
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Врачи, главные бухгалтеры, экономисты, специалисты в сельском хозяйстве, а также спортсмены-инструкторы возглавляют топ дефицитных сотрудников в Минской...
 
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