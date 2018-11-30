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Как авторизоваться по новым правилам, чтобы комментировать статьи TUT.BY
01.12.2018 00:03 — Новости Общества | Tut.by
C 1 декабря оставлять комментарии на белорусских сайтах можно только после идентификации. Самый распространенный способ —
Статьи на TUT.BY можно комментировать при помощи форума talks.by.
Уже несколько дней назад тем, кто хотел оставить комментарий на форуме, предлагалось по желанию ввести свой номер телефона, чтобы идентифицироваться. Днем 29 ноября это требование стало обязательным. До 17.00 30 ноября, чуть больше чем за сутки, 2079 пользователей форума «привязали» свой телефон к своей учетной записи.
В ноябре на форуме talks.by зафиксировали 12,9 тысяч активных пользователей — тех, кто хоть раз оставил комментарий. В октябре — 14,5 тысяч. С начала года на форуме насчитывается более 46 тысяч активных пользователей.
Чтобы читать комментарии, авторизовываться и указывать свой номер телефона не нужно.
Чтобы иметь право комментировать, надо авторизоваться на форуме и привязать свой номер телефона.
Авторизоваться по-прежнему можно с помощью профилей TUT.BY, Google, а также соцсетей Вконтакте и Facebook.
Об изменившися правилах вам сообщает специальное объявление:
Если выбрать «указать номер», появится поле, в котором нужно ввести свой номер телефона, принять правила форумов (то самое пользовательское соглашение, о котором говорится в
Вскоре вам на мобильный придет смс с четырехзначным кодом. Этот код надо ввести в специальное поле.
Указывать можно не только номер белорусского оператора связи, но и мобильных операторов других стран.
После подтверждения номера телефона вы сможете оставлять комментарии к статьям TUT.BY. Один номер телефона можно «привязать» только к одному профилю на форуме talks.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
C 1 декабря оставлять комментарии на белорусских сайтах можно только после идентификации. Самый распространенный способ - с помощью номера телефона. TUT.BY...
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