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В Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района действует «горячая линия безопасности»
01.12.2018 — Новости Общества | Вороновская газета
В связи с наступлением осенне-зимнего периода и понижением температур, которые могут повлиять на безопасность проживания граждан, в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района действует «горячая линия безопасности».
По телефону 3-02-16 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 вы можете сообщить об одиноких и одиноко проживающих людях пожилого возраста, инвалидах, нуждающихся в оказании помощи.
Ваше участие может спасти жизни людей!
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В Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района действует «горячая линия безопасности»
В связи с наступлением осенне-зимнего периода и понижением температур, которые могут повлиять на безопасность проживания граждан, в Территориальном центре...
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