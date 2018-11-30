



В связи с наступлением осенне-зимнего периода и понижением температур, которые могут повлиять на безопасность проживания граждан, в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района действует «горячая линия безопасности».

По телефону 3-02-16 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 вы можете сообщить об одиноких и одиноко проживающих людях пожилого возраста, инвалидах, нуждающихся в оказании помощи.

Ваше участие может спасти жизни людей!