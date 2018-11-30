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Поздравляем всех работников, ветеранов труда представительства Белгосстраха по Лоевскому району с профессиональным праздником — Днём страховых работников!

01.12.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Поздравляем всех работников, ветеранов труда представительства Белгосстраха по Лоевскому району с профессиональным праздником — Днём страховых работников!Поздравляем всех работников, ветеранов труда представительства Белгосстраха по Лоевскому району с профессиональным праздником — Днём страховых работников!

В этот праздничный день хочется выразить вам признательность за повседневный кропотливый труд, за постоянный поиск новых подходов в организации страховых услуг. От того, насколько грамотно страховые работники подойдут к каждому страхователю, помогут, человеку убедиться в выгодности и полезности страхового договора, зависит общий успех страховой кампании.
Желаем быть всегда востребованными и чувствовать свою необходимость людям. Здоровья вам и успехов во всех начинаниях!
Вероника БАЙКОВА, председатель районного исполнительного комитета.
Ирина ПАСТУХОВА, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Поздравляем всех работников, ветеранов труда представительства Белгосстраха по Лоевскому району с профессиональным праздником — Днём страховых работников! В...
 
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