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Продолжается народное голосование по выбору концепции туристического бренда Беларуси

01.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Более 18,7 тыс. человек уже проголосовали в конкурсе по выбору туристического бренда Беларуси.

Продолжается народное голосование по выбору концепции туристического бренда Беларуси
На сайте Национального агентства по туризму продолжается голосование по выбору концепции туристического бренда Беларуси, представлены 17 вариантов. Голосование на сайте продлится до 16 декабря.

«С концепцией туристического бренда нужно определиться до конца нынешнего года. Это сделает экспертный совет с учетом результатов народного голосования на сайте Нацагентства по туризму. Затем выбранный вариант будет дорабатываться, создадут брендбук», — рассказала заместитель директора Национального агентства по туризму Елена Лихимович.

Лидеры рейтинга в процессе голосования меняются, поэтому какую концепцию назовут лучшей, говорить рано, до 16 декабря ситуация может кардинально поменяться, отмечают в НАТ.

Туристические бренды имеют более чем 140 стран.

По информации БелТА.

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