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Продолжается народное голосование по выбору концепции туристического бренда Беларуси
01.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Более 18,7 тыс. человек уже проголосовали в конкурсе по выбору туристического бренда Беларуси.
Лидеры рейтинга в процессе голосования меняются, поэтому какую концепцию назовут лучшей, говорить рано, до 16 декабря ситуация может кардинально поменяться, отмечают в НАТ.
Туристические бренды имеют более чем 140 стран.
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