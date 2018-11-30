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Нотариус разъяснил жителю Пинского района вопрос о брачном договоре

01.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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— Собираюсь вступить в брак, но, имея горький опыт первого брака, хотел бы узнать: можно ли заключить брачный договор до регистрации брака, какой нотариус имеет право удостоверить брачный договор и какие документы для этого нужны?

Алексей, Пинский район.

Нотариус разъяснил жителю Пинского района вопрос о брачном договоре

На вопросы отвечает нотариус Брестского нотариального округа Ирина Николаевна Яромич:

– Брачный договор может удостоверить любой нотариус. Заключить брачный договор могут лица, вступающие в брак, а также супруги.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность сторон, документы, подтверждающие факт регистрации брака (если брачный договор заключается между лицами, вступающими в брак, документы, подтверждающие это, не требуются), документы, подтверждающие принадлежность имущества.

В случае, если предметом брачного договора является зарегистрированное недвижимое имущество, то правоустанавливающие документы и выписки из регистрационной книги территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Подготовила Инна Урбанович.

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