Большая дружная семья Пасовец из деревни Новый Двор наконец обрела уютный современный дом



Строить будущее многодетные родители давно решили на малой родине. Если быть точнее, в Новом Дворе родилась жена и мама – Людмила Васильевна. Глава семьи Александр Степанович родом из Ивановского района, который, впрочем, совсем недалеко.

Семье уже почти одиннадцать лет, у заботливых родителей, работницы пищеблока ДРОЦ «Свитанак» и землекопа ПМК-58, подрастает пятеро детей – десятилетняя Юля, восьмилетний Андрей, младшие Сергей, Даник и совсем еще малышка – двухлетняя Оленька.

До этого времени семья жила в недостаточно большом и не очень комфортном доме, а теперь переезжает в современный двухэтажный коттедж со всеми удобствами. 142 квадратных метра площади, пять жилых комнат, санитарные помещения внизу и наверху, просторная гостиная, кухня, удобная топочная. Пока не хватает некоторой мебели, но ее уже собирает умелый хозяин. Дети давно распределили, кто и где будет жить, и выбрали в свои комнаты яркие фотообои.

Надо отметить, что дом получился очень симпатичным как снаружи, так и внутри, сразу бросается в глаза аккуратность исполнения строительных работ. Это касается и хозпостройки во дворе, и ограждения участка.

– Мы хотим выразить огромную благодарность всему коллективу ЧСУП «Оксидон», работники которого построили наш дом, и лично директору Сергею Леонидовичу Колесниковичу, – говорит Людмила Пасовец. – Строили как себе: быстро, качественно и, что было для нас большой поддержкой, помогли разобраться с оформлением нужных документов.

Встретить Новый год в новом доме – сколько людей загадывают такое желание под очередной бой курантов? Множится количество многодетных семей, мечта которых сбывается при государственной поддержке в виде льготного кредитования. Получила ее и семья Пасовец из агрогородка Новый Двор.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.