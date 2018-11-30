﻿ Поганое настроение президента, хорошие люди и всё о "деле БЕЛТА" - главное за вчера. 21.by
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Поганое настроение президента, хорошие люди и всё о "деле БЕЛТА" - главное за вчера

01.12.2018 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну как, взбодрила вас вчера зимушка-зима? Холодно было очень! Ох, сейчас начнется подготовка к Новому году: везде корпоративы, все подарочки закупают, елки наряжают. Красота! Но не расслабляйтесь, уже в начале недели потеплеет. Кстати, поздравляю с первым днем календарной зимы! Напомним, с 1 декабря кое-что меняется. Сделали для вас подсказки: как авторизоваться по новым правилам, чтобы комментировать статьи TUT.BY, как проверить, не включили ли вас в базу тунеядцев (мы уже все протестировали, изучайте).

ВАЖНОЕ

Вчера главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по «делу БЕЛТА». Она осталась единственной обвиняемой по этому делу. Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы. Расследование закончилось, мы считаем важным объяснить ситуацию своим читателям.

Вчера Александр Лукашенко побывал в Орше и раскритиковал там руководство АПК и губернаторов за лен. Президент считает, что эта отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее: «И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует». Рассказал президент, и почему у него «настроение такое поганое» после осмотра производства и доклада. Также объяснил президент, что спасло Михаила Русого от «той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым». Анонсировал президент «новую эпопею с импортом». «Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество, и так далее, и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным», — заявил он.


Напряженность между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе возрастает. Вчера Украина усилила контроль в пограничных пунктах пропуска и ввела ограничения на въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
«Чтобы РФ не формировала в Украине отряды „частных“ армий, которые на самом деле являются представителями ВС РФ», — пояснил президент Петр Порошенко. А Россия намерена закрыть свободный проход по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. Тем временем задержанных в Керченском проливе украинских военных перевели из СИЗО Симферополя в СИЗО Москвы. Напомним, 24 моряка арестовали на два месяца. Главы МИД G7 выпустили совместное заявление, где призвали Россию отпустить моряков и корабли.

Есть и хорошие новости: белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме. Это что-то вроде «Оскара», только в архитектуре. Здание очень симпатичное. Вы еще не видели?

«Соседей» станет больше. ООО «Либретик», управляющее сетью магазинов «Соседи», 29 ноября закрыло сделку по покупке сети магазинов «Престон», которыми управляла компания «Арвитфуд» Виталия Арбузова.

ПОПУЛЯРНОЕ

Интереснейшее интервью у нас вышло с режиссером Анастасией Мирошниченко. Она сняла кино про театр в женской колонии в Гомеле. Ее фильм «Дебют» попал в «документальные Канны» — на фестиваль IDFA в Амстердаме. Сильные впечатления остаются и от фильма, и от интервью. Как живут эти женщины, как играли на сцене перед своими близкими, которых не видели годами, как разрешили снимать в колонии — читайте в нашем материале.


Побывали мы в деревне Иканы и узнали, что не все стремятся в шумный город, некоторым больше по душе спокойная деревенская жизнь, но вот работы нет. Наша героиня сбежала от городской суеты в надежде на спокойную жизнь на свежем воздухе. Хозяйство свое завела, научилась работать на земле, а работу уже год найти не может. Тот случай, когда ожидание и реальность очень сильно разошлись.

Поговорили со Станиславом Шушкевичем. Через две недели ему 84 года, но его по-прежнему приглашают на научные конференции и чтение лекций по всему миру. Чаще всего у бывшего руководителя страны спрашивают про прошлое, про Беловежское соглашение и про 1990-е. А мы спросили про настоящее и будущее Беларуси, о том, есть ли у нас оппозиция и альтернатива сегодняшней власти.

Помните Марека Сикору? Ну как же, это бывший тренер минского «Динамо», с которым «зубры» впервые вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Вчера ему исполнилось 70 лет. В интервью SPORT.TUT.BY юбиляр рассказал о второй операции, путешествиях с женой, поиске стресса в жизни без хоккея и подарке на день рождения. Он передавал приветы болельщикам, которые были без ума от него.

Много откликов вызвала история о том, как гомельский блогер нахамил представителю МЧС во время тушения сложного пожара. Горожане встали на защиту спасателя. Мы поговорили с ним и узнали, где его научили такой выдержке и какие чувства остались после некрасивого инцидента.

У супругов из экопоселения под Полоцком сгорел дотла дом, им нужна помощь. Супруги потеряли жилье, вещи, документы, деньги, технику. «Всего 20 минут — и вполне себе обеспеченный и самодостаточный человек становится бездомным погорельцем…».

Материал об обязанности владельцев земельных участков возмещать стоимость инженерных сетей государству вызвал массу вопросов. Уточнили, кто и за что платит. Важное разъяснение от Минстройархитектуры.

В Буэнос-Айресе 30 ноября начался саммит стран «Большой двадцатки». Мероприятие началось с некоторых заминок. Президента Франции никто из представителей власти не встретил у трапа самолета, лайнер канцлера Германии вынужден был вернуться в Германию из-за неполадок, а президенты России и США не пожали друг другу руки. Смотрите сами.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

С этого года ученики специализированных спортивных школ страны начали подписывать договоры о спортивной подготовке. Эта новинка регулирует вопрос компенсаций, если белорусский спортсмен решил выступать за чужую сборную или отказывается заключать профессиональный контракт с нацкомандой. Сколько придется платить и в каких случаях за то, что ребенок растет спортсменом?

В Витебске мужчина потерял кошелек почти со всей пенсией. Но все закончилось хорошо. Кошелек нашла кондуктор, потом она отыскала мужчину и вернула деньги. От вознаграждения женщина отказалась, говорит, поступила «чисто по-человечески». Хорошо, когда встречаются неравнодушные и порядочные люди.

И снова «Доска позора», все приходят и приходят письма от читателей. Надеемся, что обещания властей поднять зарплаты строителям повлияют на качество работы.

Вы видели, как через Витебскую область едет автопоезд с оборудованием для БелАЭС? Огромная такая штука: 220 тонн, 8,5 метра в высоту.


Скоро начнется перепись населения. Смотрите, какие вопросы нам будут задавать. Не забывайте, в этот раз переписной лист можно заполнить и онлайн.

Все новости пятницы, 30 ноября

Кстати, не драники настоящая белорусская еда. Главный шеф-повар страны назвал национальное блюдо. Возможно, вы будете удивлены. И небольшой бонус — фотографии прекрасных болельщиц «БАТЭ» на «Борисов-Арене» этой еврокубковой осенью.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Ну как, взбодрила вас вчера зимушка-зима? Холодно было очень! Ох, сейчас начнется подготовка к Новому году: везде корпоративы, все подарочки закупают, елки наряжают....
 
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