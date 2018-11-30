Доброе утро!

Ну как, взбодрила вас вчера зимушка-зима? Холодно было очень! Ох, сейчас начнется подготовка к Новому году: везде корпоративы, все подарочки закупают, елки наряжают. Красота! Но не расслабляйтесь, уже в начале недели потеплеет . Кстати, поздравляю с первым днем календарной зимы! Напомним, с 1 декабря кое-что меняется. Сделали для вас подсказки: как авторизоваться по новым правилам , чтобы комментировать статьи TUT.BY, как проверить, не включили ли вас в базу тунеядцев (мы уже все протестировали , изучайте).

ВАЖНОЕ

Вчера главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по «делу БЕЛТА». Она осталась единственной обвиняемой по этому делу. Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы. Расследование закончилось, мы считаем важным объяснить ситуацию своим читателям.

Вчера Александр Лукашенко побывал в Орше и раскритиковал там руководство АПК и губернаторов за лен. Президент считает, что эта отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее: «И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует». Рассказал президент, и почему у него «настроение такое поганое» после осмотра производства и доклада. Также объяснил президент, что спасло Михаила Русого от «той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым». Анонсировал президент «новую эпопею с импортом». «Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество, и так далее, и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным», — заявил он.





Напряженность между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе возрастает. Вчера Украина усилила контроль в пограничных пунктах пропуска и ввела ограничения на въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Чтобы РФ не формировала в Украине отряды „частных“ армий, которые на самом деле являются представителями ВС РФ», — пояснил президент Петр Порошенко. А Россия намерена закрыть свободный проход по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. Тем временем задержанных в Керченском проливе украинских военных перевели из СИЗО Симферополя в СИЗО Москвы. Напомним, 24 моряка арестовали на два месяца. Главы МИД G7 выпустили совместное заявление, где призвали Россию отпустить моряков и корабли .

Есть и хорошие новости: белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме. Это что-то вроде «Оскара», только в архитектуре. Здание очень симпатичное. Вы еще не видели?

«Соседей» станет больше. ООО «Либретик», управляющее сетью магазинов «Соседи», 29 ноября закрыло сделку по покупке сети магазинов «Престон» , которыми управляла компания «Арвитфуд» Виталия Арбузова.

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Интереснейшее интервью у нас вышло с режиссером Анастасией Мирошниченко. Она сняла кино про театр в женской колонии в Гомеле. Ее фильм «Дебют» попал в «документальные Канны» — на фестиваль IDFA в Амстердаме. Сильные впечатления остаются и от фильма, и от интервью. Как живут эти женщины, как играли на сцене перед своими близкими, которых не видели годами, как разрешили снимать в колонии — читайте в нашем материале .





Побывали мы в деревне Иканы и узнали, что не все стремятся в шумный город, некоторым больше по душе спокойная деревенская жизнь, но вот работы нет. Наша героиня сбежала от городской суеты в надежде на спокойную жизнь на свежем воздухе. Хозяйство свое завела, научилась работать на земле, а работу уже год найти не может. Тот случай, когда ожидание и реальность очень сильно разошлись.

Поговорили со Станиславом Шушкевичем . Через две недели ему 84 года, но его по-прежнему приглашают на научные конференции и чтение лекций по всему миру. Чаще всего у бывшего руководителя страны спрашивают про прошлое, про Беловежское соглашение и про 1990-е. А мы спросили про настоящее и будущее Беларуси, о том, есть ли у нас оппозиция и альтернатива сегодняшней власти.

Помните Марека Сикору? Ну как же, это бывший тренер минского «Динамо», с которым «зубры» впервые вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Вчера ему исполнилось 70 лет. В интервью SPORT.TUT.BY юбиляр рассказал о второй операции, путешествиях с женой, поиске стресса в жизни без хоккея и подарке на день рождения. Он передавал приветы болельщикам, которые были без ума от него.

Много откликов вызвала история о том, как гомельский блогер нахамил представителю МЧС во время тушения сложного пожара. Горожане встали на защиту спасателя. Мы поговорили с ним и узнали , где его научили такой выдержке и какие чувства остались после некрасивого инцидента.

У супругов из экопоселения под Полоцком сгорел дотла дом , им нужна помощь. Супруги потеряли жилье, вещи, документы, деньги, технику. «Всего 20 минут — и вполне себе обеспеченный и самодостаточный человек становится бездомным погорельцем…».

Материал об обязанности владельцев земельных участков возмещать стоимость инженерных сетей государству вызвал массу вопросов. Уточнили, кто и за что платит . Важное разъяснение от Минстройархитектуры.

В Буэнос-Айресе 30 ноября начался саммит стран «Большой двадцатки». Мероприятие началось с некоторых заминок. Президента Франции никто из представителей власти не встретил у трапа самолета, лайнер канцлера Германии вынужден был вернуться в Германию из-за неполадок, а президенты России и США не пожали друг другу руки. Смотрите сами .

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В Витебске мужчина потерял кошелек почти со всей пенсией. Но все закончилось хорошо. Кошелек нашла кондуктор , потом она отыскала мужчину и вернула деньги. От вознаграждения женщина отказалась, говорит, поступила «чисто по-человечески». Хорошо, когда встречаются неравнодушные и порядочные люди.

И снова «Доска позора» , все приходят и приходят письма от читателей. Надеемся, что обещания властей поднять зарплаты строителям повлияют на качество работы.

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Скоро начнется перепись населения. Смотрите, какие вопросы нам будут задавать . Не забывайте, в этот раз переписной лист можно заполнить и онлайн.

Все новости пятницы, 30 ноября

Кстати, не драники настоящая белорусская еда. Главный шеф-повар страны назвал национальное блюдо . Возможно, вы будете удивлены. И небольшой бонус — фотографии прекрасных болельщиц «БАТЭ» на «Борисов-Арене» этой еврокубковой осенью.

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