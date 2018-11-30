



Нотариальной конторе Глусского района в декабре исполняется сорок лет. Уже двадцать лет ее возглавляет, защищая права и законные интересы граждан, нотариус Татьяна Громыко. Накануне Дня юриста, который отмечается в это воскресенье, 2 декабря, она рассказала редакции о специфике и тонкостях своей профессии.

— Существует выражение, что споры породили судей, а нежелание спорить — нотариусов, — говорит Татьяна Леонидовна. — И это действительно так, ведь наша основная задача — защищать права граждан и юридических лиц и заблаговременно решать вопросы, которые могут перерасти в конфликт. Нотариус действует от имени государства и следует принципам законности, беспристрастности, независимости и обеспечения нотариальной тайны. При этом нотариат строит свою деятельность на принципах саморегулирования и самофинансирования. Также с недавних пор мы работаем в порядке «одного окна». То есть, по сути, клиент приходит к нам дважды: вначале, чтобы сказать, какое нотариальное действие ему необходимо, а потом — чтобы забрать готовые документы. Особенно результативно принцип «одно окно» действует при оформлении наследства, ведь теперь все необходимые документы нотариус собирает сам. Также все сделки, совершенные нотариусом, застрахованы, ведь, совершая любое нотариальное действие, он несет за него ответственность. В случае признания судом действий нотариуса неправомерными, клиенту будет возмещена сумма нанесенного ущерба из страховки, а если ее не хватит, то нотариус должен возместить ущерб за счет личных средств. К счастью, в моей практике таких случаев не было. Кроме того, стоит отметить, что мы всегда идем в ногу со временем и с января прошлого года все нотариальные действия и наследственные дела вносятся в единую электронную базу данных. Это не только упрощает нашу работу, но и позволяет избежать возможных ошибок, к примеру, заведения двух наследственных дел после ухода из жизни одного и того же человека.

Среди наиболее частых нотариальных действий, осуществляемых в нотариальной конторе Глусского района, Татьяна Громыко называет оформление доверенности, права собственности, завещания, сделок купли-продажи, раздела имущества. В последнее время в контору поступает много исполнительных надписей о взыскании задолженности по платежам. Обращаются в контору и за подтверждением подлинности подписи на документах, верности копий документов и выписок из них и т. д. Всего за 10 месяцев этого года нотариальной конторой совершено около 1 230 нотариальных действий. Было удостоверено около 160 доверенностей, 47 завещаний, 265 согласий, совершено 80 сделок по отчуждению имущества, выдано 235 свидетельств о праве на наследство и 48 свидетельств о праве собственности, учинено 260 исполнительных надписей, заведено 170 наследственных дел. При этом по всем вопросам, связанным с совершением какой-либо сделки, в нотариальной конторе проконсультируют. А в случае если человек по каким-либо причинам, к примеру, по состоянию здоровья, не может прийти в контору, то нотариуса можно пригласить на дом, где он оформит необходимые клиенту документы. Также на основании заявок граждан, которые обращаются в сель-исполкомы, нотариальное обслуживание осуществляется в агрогородках и деревнях района. Таких заявок должно быть не менее двух, отмечает нотариус.

Некоторые до сих пор считают, что работа нотариуса сводится в основном к проставлению печати на бумаге. В нотариальной конторе Глусского района с этим не согласны. «За постановкой печати кроются опыт и знания нотариуса, — убеждена Татьяна Громыко, — умения оперативно и точно сориентироваться и найти правильный с точки зрения закона выход из сложившейся ситуации. При совершении сделки необходимо учесть все детали, нужно установить личность нашего посетителя, разъяснить ему его права и обязанности. При этом, оставаясь беспристрастным, соблюдая закон, не можешь не сопереживать людям, ведь они приходят к нам со своими проблемами. Здесь важно терпеливо выслушать человека, успокоить, объяснить юридические моменты и, самое главное, используя свои профессиональные знания и опыт, — помочь».

В нотариальную контору Татьяна Громыко пришла в 1998 году после окончания юридического факультета БГУ и ни разу не пожалела о выбранной профессии. За годы работы она сталкивалась с самыми разными житейскими делами и жизненными историями. Каждая из них чему-то учит. К примеру, такой случай из ее практики: умерла 101-летняя глусчанка, не оставив при жизни завещания. Своих детей у женщины не было, из родственников осталась только племянница, которая проживала в Киеве. Если бы глусчанка заранее позаботилась о судьбе своего имущества и оформила завещание, ее родственнице не пришлось бы в судебном порядке доказывать свое право на наследство, ведь это непредвиденные для нее расходы и лишние переживания. Кстати, в отличие от договора дарения, при котором имущество передается одаряемому при жизни и после заключения сделки даритель уже не является его собственником, имущество завещателя остается в его собственности до смерти. Кроме того, завещание можно в любой момент изменить или отменить, оно должно быть написано самим завещателем лично или составлено нотариусом в присутствии завещателя и свидетеля. Вступить в права наследования граждане должны до истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Долгое время нотариальная контора Глусского района была представлена одним специалистом. Сегодня под руководством Татьяны Громыко трудится ее надежный помощник — делопроизводитель Ольга Бурдейко. Пользуясь случаем, они поздравляют всех юристов района с наступающим профессиональным праздником, желают им крепкого здоровья, постоянного вдохновения и новых успехов в их непростом и таком важном деле.

Анна АВТУХОВА

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