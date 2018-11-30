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Водители в Беларуси с 1 декабря обязаны использовать зимние шины на автомобилях

01.12.2018 10:27 — Новости Общества | БелТА  
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Водители в Беларуси с 1 декабря обязаны использовать зимние шины на автомобилях
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси требования правил дорожного движения предусматривают с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование транспортных средств зимними шинами, сообщает БЕЛТА.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, MS или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

Как ранее отмечала старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык, следует также перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и бесконечных перестроений из ряда в ряд, избегать резких торможений, повысить бдительность при проезде пешеходных переходов. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно.

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любой машины. При экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости надо обозначать себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю вовремя заметить человека на дороге.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси требования правил дорожного движения предусматривают с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование транспортных...
 
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