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На службе — в интересах лоевчан

01.12.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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На службе — в интересах лоевчанНародная мудрость гласит, что тепло и свет ценятся лишь при наступлении мрака и холода. Возможно, именно поэтому многие из нас порой не задумываются о болезнях, несчастных случаях, стихийных бедствиях, которые в одночасье могут перечеркнуть благосостояние и спокойствие любого и каждого. И только с наступлением подобных неприятных событий человек сожалеет о том, что не застраховался. А ведь основная задача специалистов Белгосстраха — сделать жизнь людей более комфортной, спокойной, защищенной от неприятностей и непредвиденных обстоятельств.
На службе — в интересах лоевчан6 лет трудится Светлана Карнаушенко в системе страхования. Начинала деятельность в должности специалиста I категории и зарекомендовала себя серьезным, грамотным и перспективным работником. Благодаря ответственному подходу к делу, стремлению к высоким показателям постепенно происходил ее профессиональный рост, 4 года назад покорилась новая высота — присвоена категория ведущего специалиста. Светлана Николаевна в настоящее время работает с юрлицами, заключает и отслеживает договоры, часто выезжает на участки. Кроме основной деятельности женщина исполняет функции председателя профсоюзного комитета, старается помочь коллегам в решении проблемных ситуаций. Она любит свою работу, дорожит коллективом, гордится тем, что в этом году сотрудники представительства Белгосстраха заслуженно получили кубок победителей в областном турслете. Светлана Карнаушенко пользуется заслуженным авторитетом не только среди сотрудников, но и многих клиентов Белгосстраха.
На службе — в интересах лоевчанКогда 2 года назад в коллектив пришла молодая сотрудница Ирина Литвинова, Светлана Николаевна стала ей наставником, помощником и советчиком. Ответственная, добросовестная, скрупулезная в работе, Ирина Анатольевна быстро постигла все секреты и тонкости деятельности специалиста I категории, нашла общий язык с коллегами. И сейчас она грамотно занимается урегулированием убытков, производит выплаты по страховым случаям. Не осталась незамеченной ее работа и на участках с населением. Ирину Анатольевну ждут сельчане агрогородков Малиновка и Уборок, ведь она не только объясняет, что и как можно застраховать, как правильно производить оплату взносов, куда обращаться в случае беды, но и умеет выслушать, поддержать разговор, оказать помощь. Звонят пенсионеры из деревень и благодарят за то, что принесла в дом дров, воды, поговорила и поддержала. Ее ценят клиенты, уважают коллеги.
Служение интересам людей, неукоснительное соблюдение условий и взятых обязательств, гарантии выплат, высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту — вот основные требования, которые ставят перед собой героини нашей публикации и все сотрудники представительства Белгосстраха по Лоевскому району. Мы желаем им здоровья, мира, благополучия, успехов и удачи!
Наталья Апанасенко, «ЛК».

 

 
 
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Народная мудрость гласит, что тепло и свет ценятся лишь при наступлении мрака и холода. Возможно, именно поэтому многие из нас порой не задумываются о болезнях,...
 
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