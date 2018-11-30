На службе — в интересах лоевчан

Народная мудрость гласит, что тепло и свет ценятся лишь при наступлении мрака и холода. Возможно, именно поэтому многие из нас порой не задумываются о болезнях, несчастных случаях, стихийных бедствиях, которые в одночасье могут перечеркнуть благосостояние и спокойствие любого и каждого. И только с наступлением подобных неприятных событий человек сожалеет о том, что не застраховался. А ведь основная задача специалистов Белгосстраха — сделать жизнь людей более комфортной, спокойной, защищенной от неприятностей и непредвиденных обстоятельств.

6 лет трудится Светлана Карнаушенко в системе страхования. Начинала деятельность в должности специалиста I категории и зарекомендовала себя серьезным, грамотным и перспективным работником. Благодаря ответственному подходу к делу, стремлению к высоким показателям постепенно происходил ее профессиональный рост, 4 года назад покорилась новая высота — присвоена категория ведущего специалиста. Светлана Николаевна в настоящее время работает с юрлицами, заключает и отслеживает договоры, часто выезжает на участки. Кроме основной деятельности женщина исполняет функции председателя профсоюзного комитета, старается помочь коллегам в решении проблемных ситуаций. Она любит свою работу, дорожит коллективом, гордится тем, что в этом году сотрудники представительства Белгосстраха заслуженно получили кубок победителей в областном турслете. Светлана Карнаушенко пользуется заслуженным авторитетом не только среди сотрудников, но и многих клиентов Белгосстраха.

Когда 2 года назад в коллектив пришла молодая сотрудница Ирина Литвинова, Светлана Николаевна стала ей наставником, помощником и советчиком. Ответственная, добросовестная, скрупулезная в работе, Ирина Анатольевна быстро постигла все секреты и тонкости деятельности специалиста I категории, нашла общий язык с коллегами. И сейчас она грамотно занимается урегулированием убытков, производит выплаты по страховым случаям. Не осталась незамеченной ее работа и на участках с населением. Ирину Анатольевну ждут сельчане агрогородков Малиновка и Уборок, ведь она не только объясняет, что и как можно застраховать, как правильно производить оплату взносов, куда обращаться в случае беды, но и умеет выслушать, поддержать разговор, оказать помощь. Звонят пенсионеры из деревень и благодарят за то, что принесла в дом дров, воды, поговорила и поддержала. Ее ценят клиенты, уважают коллеги.

Служение интересам людей, неукоснительное соблюдение условий и взятых обязательств, гарантии выплат, высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту — вот основные требования, которые ставят перед собой героини нашей публикации и все сотрудники представительства Белгосстраха по Лоевскому району. Мы желаем им здоровья, мира, благополучия, успехов и удачи!

Наталья Апанасенко, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На службе — в интересах лоевчан Народная мудрость гласит, что тепло и свет ценятся лишь при наступлении мрака и холода. Возможно, именно поэтому многие из нас порой не задумываются о болезнях,...