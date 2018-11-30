Сеть платных дорог расширяется в Беларуси

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые участки платных автомобильных дорог вводятся в системе BelToll, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Сеть платных дорог в Беларуси увеличится за счет присоединения трех новых участков - в систему электронного сбора платы за проезд по платным дорогам BelToll будет дополнительно включено 113 км республиканских дорог.

В систему BelToll включат два участка автодороги М6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) (от 57-го до 134-го км, от 196-го до 212-го км) и участок P28 Минск-Молодечно-Нарочь (от 12-го до 32-го км).

Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1 726 км.-0-