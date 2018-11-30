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Изменения в расписании автобусов Борисовского региона

01.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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С 1 декабря 2018 года приостанавливается выполнение рейсов по междугородному маршруту №515-Э «Борисов — Боровляны (Областная больница)», отправлением от автовокзала «Борисов» в 07:20, от о.п. «РНПЦ Онкологии» в 12:00 по субботам.

С 10 декабря 2018 года приостанавливается выполнение рейсов по пригородному маршруту №229-С «Борисов — Лошница», отправлением от автовокзала «Борисов» в 13:15; 17:15 и 19:30 от о.п. «Лошница» в 14:10; 18:10 и 20:35 по всем дням недели.

С 10 декабря 2018 года отменяется рейс по пригородному маршруту №253-С «Борисов — Клыпенка», отправлением в 17:00 от АВ «Борисов» по всем дням недели.

С 10 декабря 2018 года вводится маршрут №254-С «Борисов — Мётча» отправлением в 17:00 от автовокзала «Борисов» по всем дням недели.

С 10 декабря 2018 года рейс по маршруту №255А-С «Борисов — Оздятичи», отправлением от АВ «Борисов» в 18:10 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам продлевается до о.п. «Клыпенка» с присвоением номера №253-С «Борисов — Клыпенка».

С 14 декабря 2018 года на рейсе пригородного маршрута №255-С «Борисов — Орешковичи», отправлением в 18:10 по пятницам, субботам и воскресеньям организовывается заезд автобусов в прямом направлении в д. Клыпенка, в обратном направлении без заезда.

http://barysaw-bus.info

 
 
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В целях оптимизации маршрутной сети и снижения непроизводительных расходов в связи со значительным снижением пассажиропотока вносятся следующие изменения в...
 
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