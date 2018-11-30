Готовность к преобразованиям — залог успеха

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом Глава государства заявил, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.





«Пройден экватор текущей пятилетки. С одной стороны, экономика растет практически по всем отраслям. Есть относительная ценовая стабильность, увеличиваются доходы населения, по мере возможностей поддерживаем пенсионеров, складывается профицит во внешней торговле, что кому-то казалось невозможным еще десять лет тому назад», — констатировал Александр Лукашенко. Однако ни у кого не должно возникать иллюзии успеха, подчеркнул Глава государства. Ведь хорошие показатели демонстрируют многие страны региона. «А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он, естественно, не бесконечен», — отметил Президент.

Оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. «Поэтому от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $100 млрд — такую амбициозную задачу мы поставили перед собой в перспективе», — обозначил вопросы Президент.

У руководства Национального банка Александр Лукашенко поинтересовался, какие планируется принимать меры для стимулирования экономического роста в 2019 году.

Глава государства обратил внимание, что торговые войны и кризис ВТО на фоне политической неопределенности в мире лишают финансовых инвесторов интереса к риску и могут спровоцировать отток капитала в так называемые тихие гавани. В такой неопределенности правительству особенно важно иметь четкие планы и ясное понимание, как и когда страна выйдет из состояния пиковых выплат по государственному долгу, подчеркнул Президент. «Сегодня мы должны разобраться, где причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины, а может, и понимания того, что нужно делать и как. Готовность к органичным преобразованиям и способность меняться самим — залог успеха и конкурентоспособности», — заявил Александр Лукашенко.