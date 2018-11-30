|
Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря
01.12.2018 11:20 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря в Беларуси. Будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку республики пройдет небольшой снег. По Брестской и Гродненской областям местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ожидается южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до минус 5-10, по западу при прояснениях - до минус 11-13. В середине дня ожидается 2-7 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 1 до плюс 1.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря в Беларуси. Будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)