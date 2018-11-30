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Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря

01.12.2018 11:20 — Новости Общества | БелТА  
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Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря в Беларуси. Будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку республики пройдет небольшой снег. По Брестской и Гродненской областям местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ожидается южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до минус 5-10, по западу при прояснениях - до минус 11-13. В середине дня ожидается 2-7 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 1 до плюс 1.-0-

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Теги: Минск
 
 
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается 2 декабря в Беларуси. Будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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