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У большой семьи под Минском сгорел дом - и тогда весь агрогородок бросился на помощь

01.12.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Семью Полиянчук в агрогородке Большевик в Минском районе в ночь на 29 ноября разбудил криками сосед: их дом был в огне. Выбегали в чем были — трое детей в пижамах, а отец успел взять только документы. В один день семья осталась без дома, машины и каких-либо вещей. Но местные (и не только!) это так не оставили.


Фото: Управление МЧС по Минской области

«29 ноября в 02.20 поступило сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Большевик. Пострадавших нет, причина возгорания еще неизвестна. Огнем уничтожены дом, гараж, машина», — подтвердила TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Без дома осталась семья Полиянчук: супруги Ольга и Юрий, а также 3-летняя Ксюша, 4-летний Кирилл и 16-летняя Алина.


Вещами завалили школу и местный центр культуры

Вот уже второй день местные, да и не только, несут вещи в местную Дубовлянскую школу и Центр культуры. Об этом сообщили в редакцию читатели TUT.BY.

«Очень хорошая семья, они приехали к нам в агрогородок из Брестской области 6 лет назад. И вот прошлой ночью чудом их разбудил сосед и спас. (…) Столько людей откликнулось, до сих пор привозят вещи, одежду и продукты!», — подтвердил заместитель директора по воспитательной работе в школе Елисей Баранов.

Педагоги под впечатлением: один из кабинетов буквально завалили передачами для семьи (и это при том, что часть вещей уже передали). Говорят, вчера семья была на пепелище — ничего не уцелело.


«У девочки-школьницы остались только пижама и куртка, в которых успела выбежать на улицу. Все тетради сгорели, все что возможно, — рассказывает Елисей Баранов. — Хотим хоть как-то отблагодарить людей, которые откликнулись! Это что-то удивительное».

В школе подсказали, что одежды и продуктов принесли много, что не понадобится — обязательно отдадут нуждающимся. Готовы откликнутся на такие просьбы.


«Деревянный дом, все сгорело очень быстро»

Редакции удалось связаться с мамой семейства, 36-летняей Ольгой Полиянчук. Она рассказала, что пока их большую семью приютили родственники, которые тоже живут в Большевике.


Ольга Полиянчук со своей дочерью Алиной

«К нашему дому был пристроен гараж, в два часа ночи там начался пожар. Сосед случайно вышел на улицу и увидел огонь, разбудил мужа с детьми (я в ночную на работе была). Деревянный дом, все быстро сгорело», — подтверждает женщина. По одной из версий, пожар мог начаться из-за проблем с проводкой.


Собеседница уточняет, что вынесли только документы (кроме паспорта супруга) да еще телевизор.

«Говорю: телевизор есть — есть с чем Новый год встретить», — не отчаивается Ольга. С жильем уже обещает помочь сельсовет. Сейчас обсуждают вариант переехать в СПК за 15 километров от Большевика:

«Мы согласны, снимать [самим] - пока не вариант. Жить где-то надо. Дочка здесь останется, чтобы закончить 11 класс, а с маленькими детьми главное, чтобы там сад был. Машины ведь у нас уже нет».


Семья верит, что жизнь наладится, в том числе благодаря помощи людей. Вещей собрали достаточно, на первое время хватит.

Но Полиянчукам предстоит переезд, и многое еще потребуется купить. Вы можете сделать перевод на специально открытый счет или предложить другую помощь, отправив письмо на почту media@tutby.com.

Реквизиты для перевода прямо на карту: номер 5470 9100 5218 4751, срок действия до 12/19, имя владельца VOLHA PALIYANCHUK.

Счет для переводов открыт в филиале 514 ОАО "АСБ Беларусбанк"; Минск, ул. Сурганова, 47а. УНП 100420097, БИК AKBBBY21514.

Номер счета в белорусских рублях: BY19 AKBB 3041 0000 1272 8532 0514. Назначение платежа: в помощь семье Полиянчук, пострадавшей от пожара.

 
Теги: Минск
 
 
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В один день семья с тремя детьми осталась без дома, машины и каких-либо вещей. Но местные (и не только!) это так не оставили.
 
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