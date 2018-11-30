Субботний интерактив. На телефонную линию к председателю райисполкома Андрею Горбачеву дозвонилось восемь человек

Телефон не смолкал. За три часа субботней телефонной линии удалось ответить на десяток обращений граждан.

Первый звонок поступил от крупнейшего молокосдатчика района из Дуравич Елены Гришечкиной. Вот уже более 20 лет Елена ведет личное подсобное хозяйство: держит пять коров. И временные проблемы с приемкой молока от населения ощутимо бьют по семейному бюджету женщины, поскольку молоко – ее единственный источник дохода. Председатель заверил дозвонившуюся, что в течение недели вопрос будет разрешен.

Председатель Уваровичской первичной ветеранской организации Любовь Родова просила оказать помощь с оборудованием музейной комнаты. Андрей Горбачев поручил отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи совместно с отделом образования, спорта и туризма в ближайшее время выехать на место, изучить вопрос и внести предложения.

Два звонка поступило с Кривска. Для жителей улиц Парковой и частично Советской с мая остро стоит вопрос перебоев с водоснабжением. Проблема в водонапорной башне, которая состоит на балансе КСУП «Кривск». Жители неоднократно обращались и к руководителю хозяйства, и в сельсовет, но дальше обещаний дело не идет. Председатель райисполкома дал поручение присутствовавшему на прямой телефонной линии директору КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Сергею Мишакову оперативно разобраться и в кратчайшие сроки решить проблему граждан. «Сегодня же выехать на место и обеспечить людей водой», — поручил он.

Жительница Красного Знамени интересовалась, как решается тема уличного освещения и газификации поселка. И если по освещению ей разъяснили, что социальные стандарты выполняются, то газификация пока под вопросом.

С жалобой на бездействие коммунальника обратился мужчина с улицы Полевой райцентра: с лета там не работает уличный фонарь. Буквально через пару минут снова звонок, и снова по освещению. «На улице Кирова в Буда-Кошелево третий месяц не горит фонарь, — сообщил женский голос, — неоднократно обращались в коммунальник, но безрезультатно». «Примем меры и в течение трех дней будет у вас освещение», — заверил заявителей Андрей Горбачев.

По всем поднятым во время телефонной линии проблемам даны соответствующие поручения с выездом компетентных специалистов.

Напоминаем: рассказать о своей проблеме и получить компетентный ответ можно каждую субботу с 09:00 до 12:00.









