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"Хотят свободу слова задушить". Белорусы о новых правилах для комментариев в интернете

01.12.2018 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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1 декабря вступило в силу постановление Совмина: теперь пользователи форумов должны быть идентифицированы. Например, при регистрации комментаторам необходимо оставлять свой номер телефона. Мы решили спросить у белорусов, будут ли они теперь комментировать новости и зачем, по их мнению, власти хотят знать, кто именно пишет на форумах. 

 
 
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Мы спросили у прохожих, что они думают о новых правилах для комментариев на форумах
 
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