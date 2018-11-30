1 декабря вступило в силу постановление Совмина: теперь пользователи форумов должны быть идентифицированы. Например, при регистрации комментаторам необходимо оставлять свой номер телефона. Мы решили спросить у белорусов, будут ли они теперь комментировать новости и зачем, по их мнению, власти хотят знать, кто именно пишет на форумах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Хотят свободу слова задушить". Белорусы о новых правилах для комментариев в интернете Мы спросили у прохожих, что они думают о новых правилах для комментариев на форумах