РЕПОРТАЖ: Закулисные истории белорусской танцевальной премии - 2018

Ежегодно в декабре в Беларуси проходит международный фестиваль Bizon - крупнейший танцевальный чемпионат в республике, а также на территории стран СНГ и Балтии. Столичный Дворец спорта стал площадкой, на которой с волнением и воодушевлением лучшие представители этого вида искусства участвуют в первой белорусской танцевальной премии, международном фестивале, чемпионате и баттлах всевозможных современных направлений. Чтобы стать участниками программы, конкурсанты на протяжении года собирали в свою копилку баллы на различных национальных и международных соревнованиях. Путем голосования определились финалисты, которые теперь претендуют на одну из семи заветных номинаций. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с сильнейшими белорусскими танцорами и их наставниками.

За несколько часов до открытия премии закулисье Дворца спорта превратилось в одну большую гримерочную. Конкурсанты спешно надевают костюмы, наносят яркий сценический макияж, убирают волосы в высокие хвосты и пучки. Работает негласный принцип "подготовился сам - помоги другому". А тем, кто помладше, собираться к выходу на сцену помогают родители.

От ярких костюмов большого количества танцоров рябит в глазах. Восхищают юные участницы студии танца "Кислород": их розовые платья с множеством страз, пайеток, бусинок, огромные декоративные косы и эффектный макияж приковывают взгляд. "Вы потрогайте нашу будущую прическу - с этой тяжестью на голове еще и танцевать нужно!", - протягивают мне юные модницы свои накладные косы из ниток для вязания. "Как вам наш макияж со стразами? Таких усилий стоило их наклеить, теперь бы сохранить до выступления, но уже так хочется почесать лицо", - рассказывают Даша Орехова и Анна Кулинкович о жертвах, на которые им пришлось пойти ради такой красоты. При этом девушки признаются, что бесформенные байки, джинсы или спортивные костюмы, в которых щеголяет часть конкурсантов, слишком частый гость в их сценическом гардеробе, а потому единогласно утверждают: ради шанса почувствовать себя принцессами готовы потерпеть.

Найти ребят, которые свободно могут пообщаться до выступления, - целый квест. "Так, быстренько переодеваемся и на разминку!", "Ребята, идем к фотозоне - нужно всей командой сделать фото на память!", "Сейчас уже начинаем - выстраивайтесь и настраивайтесь взорвать танцпол!" - командуют подопечным лучшие хореографы Беларуси. И юные артисты следуют за своими вторыми мамами и папами - так трепетно и ласково ученики называют своих наставников по танцам.

Это неудивительно, ведь большинство ребят с раннего детства начинают осваивать хореографию, которая заполняет собой большую часть жизни. "Многие из нас в танцах с четырех лет, то есть уже около десяти лет жизни мы провели на танцполе! Естественно, стали уже одной большой семьей с общими целями и желаниями. Вот сейчас мы все хотим одного - идеально выступить, чтобы защитить честь своего гениального хореографа", - делятся воспитанники театра танца "Колибри" Артем Жук и Анна Васюкова.

Изюминка выступлений воспитанников "Колибри" - особая философия в танце и необычные декорации. "Поскольку мы позиционируем себя как театр танца, то мои ученики - это не просто талантливые танцоры, но еще и актеры. Наша цель - сделать из танца маленькое шоу. Сначала в голове у меня появляется картинка и рождается новая идея, которую я потом пытаюсь воплотить в жизнь совместно с ребятами. Они же подсказывают новые детали, предлагают свои варианты инсценировки и благодаря этому являются настоящими соавторами будущей концепции выступления. Я считаю, что настоящий хореограф должен грамотно поставить на сцене идею, которая родилась благодаря хоть и маленькому, но такому ценному вкладу каждого из представителей одной дружной танцевальной команды", - поясняет хореограф Ольга Грищенко.

В закулисье юные танцоры чувствуют себя как дома. Между выступлениями они по-хозяйски расхаживают в домашних тапочках, жуют с заботой приготовленные мамами бутерброды и даже умудряются в ожидании результатов успеть осилить очередной параграф учебника по литературе. "Из-за репетиций и конкурсов за рубежом порой "хромает" учеба. Мы пообедать иногда не успеваем, а что уж там говорить об идеально выполненных заданиях. Но хорошо, что в школе все понимают", - признаются Настя Романович и Настя Аникина, представляющие детскую образцовую студию танца "Кляксы".

"Лучшая мотивация для нас - это наши эмоции и поддержка родных. В прошлом году, когда нам удалось завоевать номинацию "Прорыв года", моя мама плакала от радости в зале, а мы с девчонками рыдали от счастья за кулисами", - вспоминает Алена Омховник.

Пока девчонки наперебой рассказывают о своих родных в зале, за кулисами появляется мама Марины Дорофеевой. "Сидеть спокойно в зале невозможно. Захлестывают такие эмоции, что мы там и кричим до хрипоты, и плачем, и смеемся. Конечно, хочется поддержать ребенка и на конкурсах за границей, но работа не всегда позволяет. Тогда здесь сидим как на иголках, ждем любых весточек от детей. Ведь родители, как и дети, буквально живут их увлечением. Мы переехали в Беларуси из России, еще там начали заниматься танцами. И здесь тоже первых делом отыскали танцевальную студию", - рассказывает Ольга Дорофеева.

Общаясь с танцорами, удивляюсь их спокойствию: ни капли волнения на лице, никаких трясущихся рук и паники. Секрет в том, что они буквально выросли на сцене. Лишь после выступления ребята дают волю эмоциям, ликуя, врываются за кулисы, бурно обсуждают свою работу и даже умудряются раздавать друг другу советы и замечания. Прислушиваясь к разговорам, узнаю, что в танцах, как и в стихах, есть такое понятие - переучил. Это, пожалуй, самый частый аргумент, который приводят конкурсанты в оправдание некоторых недочетов. Затем следует новое открытие: даже в минуты усталости ноги все равно рефлекторно стараются придумать замысловатые движения под музыку. Это называется танцевальная ломка. Так ребята описывают свое состояние, когда из-за болезни или других форс-мажоров пропускают репетиции и не могут танцевать, а хочется. Ведь вся их жизнь проходит под одним общим девизом "ни дня без танца".

Пока за кулисами творится настоящий хаос, на танцполе полная гармония и слаженность: каждый коллектив превращается в единый организм. В зале постоянно слышатся восхищенные возгласы. Ведь под светом прожекторов на сцене происходит практически магия: мелькают декорации, резкие движения переходят в более плавные, на смену совсем юным участникам появляются ребята постарше, за одним танцевальным направлением органично следует другое, коллективные постановки чередуются с сольными. "Больше драйва, больше фишек, больше огня и характера!", - комментируют члены жюри работы конкурсантов.

За выступлением ребят пристально наблюдают не только судьи, но и их хореографы. Наставники гордятся своим воспитанниками, но оценивать их работу пока не берутся: поясняют, что танцы нужно смотреть глазами зрителей, находясь по ту сторону сцены. Поэтому вместо строгой критики или замечаний за кулисами каждую танцевальную семью ожидают теплые объятия и слова поддержки со стороны педагогов.

В едином танцевальном ритме пролетают два часа выступлений. И вот на сцене появляются заветные конверты с результатами. Лучшим хореографом среди парней становится Денис Сычик. Награда за лучшее выступление в стиле pop dance достается коллективу Origami. Номинацию за лучшее street show увозят в Барановичи ребята из танцевальной студии Ananko Dance School. Настоящим открытием среди молодых талантов премии этого года становится Павел Красовский.

Главная интрига вечера - кто же станет лучшим хореографом года среди девушек. Судьи отмечают большую конкуренцию и высокий профессионализм трех претенденток на награду, но лучшей из лучших в этой номинации уже третий год подряд становится Надежда Кашкан. "Стать настоящим профессионалом своего дела удается только тогда, когда в жизни гармонично в единое целое переплетаются работа, любовь, семья. Только тогда появляются силы и уверенность, чтобы побеждать", - делится со сцены своим рецептом успеха Надежда.

Уже за кулисами узнаю рецепт завоевания победы Павла Красовского. Из 11 лет своей жизни семь с половиной Паша посвятил танцам. Чтобы достигать таких высоких результатов, мальчику приходится каждый день ходить на тренировки, которые занимают от четырех до восьми часов в день. Но к успеху так или иначе причастна вся семья: папа мастерит декорации и сопровождает за границей, бабушка шьет костюмы, а мама привела его в танцы и всегда старается находиться рядом и поддерживать любимого сына.

Однако Паша и его родители заявляют: половина от их общего успеха - это заслуга талантливого педагога коллектива Origami Екатерины Павловой. Она легко находит общий язык как с юными танцорами, так и с ребятами постарше. И именно самым юным ее воспитанникам удалось воплотить в жизнь лучшую постановку этого года в направлении pop dancе. "Не могу сказать, что с младшенькими мне сложнее работать, с ними просто все по-другому - нужны особые ключики. Порой даже со старшими возникает больше проблем и разногласий, к примеру, из-за переходного возраста", - утверждает хореограф.

Судить представленные на танцевальной премии этого года работы, выделить фаворитов членам жюри нелегко. "Уже второй год оцениваю работы участников и замечаю, что белорусские ребята более эмоциональные, раскрепощенные и даже во многом более артистичные, чем наши украинские танцоры, которые делают упор больше на техническую составляющую выступления", - замечает сооснователь школы танца UA-21 города Харькова Тимур Карпинский.

Расслабиться судьям, как и участникам, пока не удастся. Впереди еще два насыщенных дня, в которых многие представители белорусских коллективов могут побороться за новые танцевальные титулы в сольных выступлениях с танцорами из России, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Мария ШНА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-