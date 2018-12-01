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Выбор Каролины

02.12.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Уроженка Замочка, Каролина Гардецкая, в школе любила математику, физику, химию. Росла в семье учителей, тягу к знаниям ей прививали с детства. Когда настала пора определяться с профессией, девушка оказалась на распутье. Поразмыслив, решила поступать в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Госуправление и право — специализация гуманитарного профиля. Почему выбор оказался именно таким?

Выбор Каролины

Каролина Гардецкая — начальник отдела кадров и юридической службы УНП ЖКХ «Коммунальник».

— Точно и не скажу, — говорит спустя годы Каролина. — Зато с уверенностью заявляю: о том, что связала жизнь с юриспруденцией, не жалею. Эта профессия мне нравится. Не ошиблась.
В настоящее время уроженка Замочка живёт и трудится в Новолукомле. В город энергетиков приехала после окончания Академии. Устроилась юрисконсультом в Новолукомльскую ЦРБ. Здесь делала первые шаги на профессиональном поприще. Затем работала в структуре БПС-Сбербанка. Должность вроде как аналогичная, но специфика несколько иная. В финансовом учреждении Каролина поднабралась опыта. А потом ушла в декретный отпуск.
— Для женщины стать мамой — это самое главное, — уверена новолукомчанка. — У нас с мужем замечательный сынишка. Зовут его Даниил. Впрочем, время, отведённое на отпуск по уходу за ребёнком, пролетело незаметно. Настала пора выходить на работу. В банке же прошли сокращения. Так я и оказалась в УНП ЖКХ «Коммунальник».
Этим летом Каролина Гардецкая начала трудиться в жилкомхозе. Несколько месяцев проработала юрисконсультом. А недавно получила назначение на должность начальника отдела кадров и юридической службы предприятия. Разумеется, возросла ответственность, добавилось хлопот. Но всё это молодого юриста не пугает.
— Образование получила хорошее, запас знаний позволяет чувствовать себя уверенно, — замечает Каролина. — Опыт же приходит с годами. Так в любой профессии. Чтобы состояться, завоевать авторитет, нужно не один пуд соли съесть. Буду стараться оправдать доверие руководства.
Система здравоохранения, банковская сфера, жилищно-коммунальное хозяйство — везде существует своя специфика. Но есть универсальные требования, которые предъявляются к любому юристу. Это точность формулировок, строгое следование букве закона. Представитель данной профессии должен быть предельно собранным, умеющим скрупулёзно выверять каждые слово и цифру.
***

Завтра, 2 декабря, у юристов профессиональный праздник. Поздравляем и желаем успехов в труде и личной жизни.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Уроженка Замочка, Каролина Гардецкая, в школе любила математику, физику, химию. Росла в семье учителей, тягу к знаниям ей прививали с
 
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