"От горба не осталось и следа": подростку из Бреста сделали первую операцию по новой технологии

Специалисты РНПЦ травматологии о ортопедии разработали новую эндоскопическую технологию хирургического лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Первую операцию по этой методике провели 14-летнему пациенту из Бреста, сообщает «Брестсгая газета» со ссылкой на «Медицинский вестник» .



Во время второго этапа операции. Фото: Владимир Судников

Женя родился с задним клиновидным 10-м грудным позвонком, что поспособствовало развитию кифотического искривления позвоночника, вызвавшего горбатость. Помимо косметического дефекта, подростка периодически мучили сильные боли в спине. Он был вынужден носить корректирующий корсет. В какой-то момент состояние ухудшилось.

После проведенного обследования стало ясно, что позвонок начал сдавливать спинной мозг, — Женя мог оказаться в инвалидном кресле. Помочь могло только хирургическое вмешательство. Сотрудники РНПЦ травматологии и ортопедии решили провести двухэтапную операцию по новой технологии.

Первое вмешательство в июне выполнили руководитель спинального центра, заведующий нейрохирургическим отделением № 1 Сергей Макаревич и ведущий научный сотрудник лаборатории заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга Дмитрий Тесаков. Хирурги из дорсального (заднего) доступа удалили клиновидный позвонок и установили титановую металлоконструкцию, стабилизирующую позвоночник. Спина пациента сразу выровнялась. До операции угол кифоза был 71 градус, а после — 25.

Деформация была исправлена, но после удаления фрагмента между 9-м и 11-м позвонками образовался промежуток, заполненный хрящевой тканью. В таких ситуациях по мере роста позвоночника металлоконструкция ломается — и забытая проблема вновь напоминает о себе. Поэтому вмешательства такого плана должны заканчиваться спондилодезом — сращением между позвонками. Для этого между сегментами устанавливают костные аутотрансплантаты. Проводить вмешательство решили эндоскопическим методом.

Второй этап стали осуществлять спустя три месяца. В операционной помимо заведующего лабораторией травматических повреждений позвоночника и спинного мозга Андрея Мазуренко трудились сотрудники РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии — торакальный хирург торакального отделения Павел Зозуля и заведующий оперблоком Дмитрий Горенок, у которых большой опыт торакоскопических операций.

Дефект был небольшой — всего 2 сантиметра. Заполнить его решили собственной костной тканью, взятой из крыла подвздошной тазовой кости. Вмешательство проходило через три точки доступа на грудной клетке справа (4, 6 и 9-й межреберные промежутки). Бригада хирургов работала в операционной чуть более трех часов.

На следующий день подростка перевели из отделения анестезиологии и реанимации в обычную палату, и он смог оценить результат работы хирургов — от горба не осталось и следа. После двух операций парень стал на полголовы выше мамы. Теперь они оба надеются, что боли станут менее интенсивными, и строят планы на будущее — время определяться с профессией.

«Основная проблема хирургии детского позвоночника в том, что ребенок растет, деформация позвоночника начинает прогрессировать по непредсказуемому сценарию, — говорит Андрей Мазуренко. — Зафиксировали сегмент сзади — начинает расти передний отдел. Зафиксировали передний — растет задний. Поэтому и выполняются этапные операции по мере роста пациента. Мы должны отработать такие вмешательства до совершенства, чтобы можно было ограничиваться всего двумя операциями в течение жизни ребенка».

По его словам, к внедрению операций по врожденным деформациям специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии приступили относительно недавно:

«Новая технология была разработана в рамках Программы Союзного государства „Спинальные системы“, одна из задач которой — снижение инвазивности таких вмешательств. Операция из вентрального (переднего) доступа, когда разрез делается по всей длине грудного отдела позвоночника, травматичная и болезненная».

В последнее время распространение получают торакоскопические вмешательства, которые начинают использоваться и в спинальной хирургии. У специалистов центра есть небольшой опыт выполнения таких операций взрослым. Пациентов не так и много, показания к вмешательству узкие, применяется в основном при дискотомии, замещении дефектов, биопсии опухолей. К примеру, в России такие вмешательства взрослым пациентам делает только одна московская клиника, всего лишь около 50 в год. Поэтому медикам центра придется разрабатывать и внедрять свои технологии, привлекая специалистов со стороны".

«В рамках программы перед белорусскими специалистами стоит задача вывести помощь пациентам на качественно новый уровень. Должен быть разработан алгоритм диагностических мероприятий, направленный на выявление детей с врожденными пороками развития позвоночника в раннем возрасте (2−5 лет), чтобы вовремя их оперировать и не допускать запущенных случаев, когда такую форму деформации трудно исправить», — рассказывает директор РНПЦ травматологии и ортопедии, научный руководитель программы Союзного государства «Спинальные системы» Михаил Герасименко.

Специально для этого разрабатываются отечественные металлоконструкции «детского» размера, которые планируется выпускать в сотрудничестве с белорусским предприятием «Медбиотех», работающим на рынке СНГ более 20 лет. Также будут созданы индивидуальные хирургические методики лечения детей с использованием технологий прототипирования. Данные меры помогут уменьшить расходы на лечение и в несколько раз снизить уровень инвалидности среди детей с врожденными деформациями и тяжелыми травмами позвоночника".