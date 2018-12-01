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Житель Полоцка выложил в Сеть фото в форме сотрудника ГАИ с наручниками и оружием. Комментарий УВД
02.12.2018 09:20 — Новости Общества | Tut.by
В одной из социальных сетей появилась фотография, на которой молодой житель Полоцка позирует в форме сотрудника Госавтоинспекции с наручниками и оружием. Снимок вызвал резонанс в Сети. Портал gorod214.by
Общее мнение интернет-пользователей сводится к тому, что профессиональная репутация милиции складывается в том числе и из фотографий сотрудников, которые они выкладывают в соцсетях. «Неужели они думают, что такими снимками они добавят уважения к себе», — пишут люди.
Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова прокомментировала:
— По указанной фотографии мы установили личность жителя Полоцка. Молодой человек не является и никогда не являлся сотрудником правоохранительных органов. Когда был сделан этот снимок, откуда у него форма сотрудника ГАИ и с какой целью он выложил фотографию в Сеть, предстоит выяснить.
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Общее мнение интернет-пользователей сводится к тому, что профессиональная репутация милиции складывается в том числе и из фотографий сотрудников, которые они...
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