Житель Полоцка выложил в Сеть фото в форме сотрудника ГАИ с наручниками и оружием. Комментарий УВД

В одной из социальных сетей появилась фотография, на которой молодой житель Полоцка позирует в форме сотрудника Госавтоинспекции с наручниками и оружием. Снимок вызвал резонанс в Сети. Портал gorod214.by узнал , что об этом думают в УВД.





Общее мнение интернет-пользователей сводится к тому, что профессиональная репутация милиции складывается в том числе и из фотографий сотрудников, которые они выкладывают в соцсетях. «Неужели они думают, что такими снимками они добавят уважения к себе», — пишут люди.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова прокомментировала:

— По указанной фотографии мы установили личность жителя Полоцка. Молодой человек не является и никогда не являлся сотрудником правоохранительных органов. Когда был сделан этот снимок, откуда у него форма сотрудника ГАИ и с какой целью он выложил фотографию в Сеть, предстоит выяснить.