Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

В первый день зимы в городе открылся сезон праздничных ярмарок. Главное новшество этого года — замена тентовых торговых палаток на улице Гоголя на симпатичные деревянные домики, которые очень позитивно приняли брестчане на улице Пушкинской в прошлый раз, пишет Zarya.by.



Фото: Валерия Иовик

Четырнадцать домиков на улице Пушкинской будут работать до 19 января с 11.00 до 22.00. Тут можно вкусно покушать, купить горячие напитки, кондитерские изделия и различные подарки.





По улице Гоголя ярмарка выглядит внушительней. Праздничный городок выстроился на участке от Советской до Куйбышева. Если вы ищите елочные игрушки, гирлянды, карнавальные костюмы или оригинальные подарки, то вам точно нужно наведаться сюда.

Сказочный городок работает каждый день с 10.00 до 19.00, а свернется 31 декабря.



Фото: Валерия Иовик