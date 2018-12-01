ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

02.12.2018 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В первый день зимы в городе открылся сезон праздничных ярмарок. Главное новшество этого года — замена тентовых торговых палаток на улице Гоголя на симпатичные деревянные домики, которые очень позитивно приняли брестчане на улице Пушкинской в прошлый раз, пишет Zarya.by.


Фото: Валерия Иовик

Четырнадцать домиков на улице Пушкинской будут работать до 19 января с 11.00 до 22.00. Тут можно вкусно покушать, купить горячие напитки, кондитерские изделия и различные подарки.


По улице Гоголя ярмарка выглядит внушительней. Праздничный городок выстроился на участке от Советской до Куйбышева. Если вы ищите елочные игрушки, гирлянды, карнавальные костюмы или оригинальные подарки, то вам точно нужно наведаться сюда.

Сказочный городок работает каждый день с 10.00 до 19.00, а свернется 31 декабря.


Фото: Валерия Иовик
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырнадцать домиков на улице Пушкинской будут работать до 19 января с 11.00 до 22.00.
 
Новости дня
Новости общества
 
"От горба не осталось и следа": подростку из Бреста сделали первую операцию по новой технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика