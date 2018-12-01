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Сердечно поздравляем юристов Лоевщины с профессиональным праздником — Днём юриста!

02.12.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Сердечно поздравляем юристов Лоевщины с профессиональным праздником — Днём юриста!Вы ведете работу по пропаганде правовых знаний. Вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей, жители района. Юридическая профессия требует объективности, обладания чувством справедливости, сострадания, личной безупречности. Юрист должен владеть не только хорошими знаниями, но и обостренным чувством социальной справедливости.
Деятельность юристов связана с большой ответственностью за судьбы людей и направлена на обеспечение законности и справедливости в обществе.
Желаем вам целеустремленности, честно исполнять свой долг и всегда стоять на страже интересов граждан. Крепкого здоровья и профессиональных успехов, благополучия, терпения, мира и справедливости!
Вероника БАЙКОВА, председатель районного исполнительного комитета.
Ирина ПАСТУХОВА, председатель районного Совета депутатов.

 

 
 
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Вы ведете работу по пропаганде правовых знаний. Вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей, жители района. Юридическая...
 
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