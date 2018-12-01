Вы ведете работу по пропаганде правовых знаний. Вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей, жители района. Юридическая профессия требует объективности, обладания чувством справедливости, сострадания, личной безупречности. Юрист должен владеть не только хорошими знаниями, но и обостренным чувством социальной справедливости.

Деятельность юристов связана с большой ответственностью за судьбы людей и направлена на обеспечение законности и справедливости в обществе.

Желаем вам целеустремленности, честно исполнять свой долг и всегда стоять на страже интересов граждан. Крепкого здоровья и профессиональных успехов, благополучия, терпения, мира и справедливости!

Вероника БАЙКОВА, председатель районного исполнительного комитета.

Ирина ПАСТУХОВА, председатель районного Совета депутатов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сердечно поздравляем юристов Лоевщины с профессиональным праздником — Днём юриста! Вы ведете работу по пропаганде правовых знаний. Вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей, жители района. Юридическая...