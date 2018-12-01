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Сердечно поздравляем юристов Лоевщины с профессиональным праздником — Днём юриста!
02.12.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Вы ведете работу по пропаганде правовых знаний. Вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей, жители района. Юридическая профессия требует объективности, обладания чувством справедливости, сострадания, личной безупречности. Юрист должен владеть не только хорошими знаниями, но и обостренным чувством социальной справедливости.
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Вы ведете работу по пропаганде правовых знаний. Вашими консультациями пользуются специалисты и руководители разных отраслей, жители района. Юридическая...
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