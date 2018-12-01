ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция МЧС "Безопасный Новый год!" стартует 3 декабря в Беларуси

02.12.2018 12:12 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Акция МЧС "Безопасный Новый год!" стартует 3 декабря в Беларуси
Фото МЧС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Безопасный Новый год!", призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических изделий, пройдет в Беларуси с 3 по 28 декабря, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Акция будет проводиться в несколько этапов. По 7 декабря работники МЧС и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных посетят санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты, центры социального обслуживания населения. Проведут развлекательно-информационные программы: интерактивные беседы по основам безопасности жизнедеятельности, тематические конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи. Будут продемонстрированы обучающие фильмы и ролики, выступят творческие коллективы.

Подобные мероприятия с 10 по 19 декабря пройдут в общеобразовательных учреждениях, а также интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание уделят правилам использования пиротехники, поведения на водоемах зимой и безопасности во время зимних каникул.

Следующий этап (20-25 декабря) запланирован в местах продажи пиротехнических изделий. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи проведут с покупателями профилактические беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники и тематическую продукцию. Побывают герои и на катках, ледовых аренах.

А с 26 по 28 декабря пройдут финальные мероприятия. Призывы соблюдать правила пожарной безопасности прозвучат от спасателей в местах массового пребывания людей: на центральных площадях, рынках, в крупных торговых центрах, детских развлекательных центрах и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Безопасный Новый год!", призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мокрый снег с дождем прогнозируется 3 декабря в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика