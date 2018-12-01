ГАИ рекомендует в гололед придерживаться зимнего стиля вождения

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 3 декабря прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Местами ожидается туман, гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям придерживаться зимнего стиля вождения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

ГАИ советует водителям выезжать заранее, чтобы избежать возможных заторов. Перед поездкой необходимо очистить автомобиль от снега и льда, уделив особое внимание стеклам, чтобы ничто не ограничивало сидящему за рулем обзор, напомнила Анна Банадык. Она призвала автолюбителей придерживаться зимнего стиля вождения, а именно - не допускать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию и выбирать скорость движения с учетом того, что тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается. Предельную внимательность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во дворах, добавила официальный представитель УГАИ МВД.

Анна Банадык рассказала, что в первый зимний день в Беларуси произошло 422 ДТП, из которых 188 - в Минске. Это несколько выше среднего показателя. Обычно за сутки в стране их фиксируется около 300. Накануне произошло 9 аварий, в которых два человека погибли и 9 были травмированы. Основной причиной ДТП, как отметила Анна Банадык, стало несоблюдение дистанции. Кроме того, некоторые водители до сих пор не сменили летнюю резину на зимнюю.-0-