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Задержали анархистов, которые возложили к скульптуре городового похоронный венок

02.12.2018 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня несколько человек возложили цветы и венок к скульптуре городового в Минске. Вскоре активистов задержали и доставили в отделение милиции.


Фото: the-village.me

Днем группа молодых людей во главе с анархистом Вячеславом Косинеровым возложили к памятнику похоронный венок с надписью «Имiджу МУС».

Потом к ним подошли сотрудники милиции и заявили о нарушении закона. Из-за этого молодых людей задержали. Впрочем, как следует из видеозаписей на фэйсбуке Косинерова, сотрудники правоохранительных органов не смогли четко объяснить состав преступления.

По информации знакомых задержанных, молодых людей доставили в Московское РУВД. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня несколько человек возложили цветы и венок к скульптуре городового в Минске. Вскоре активистов задержали и доставили в отделение милиции.
 
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