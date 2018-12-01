Задержали анархистов, которые возложили к скульптуре городового похоронный венок

Сегодня несколько человек возложили цветы и венок к скульптуре городового в Минске. Вскоре активистов задержали и доставили в отделение милиции.



Фото: the-village.me

Днем группа молодых людей во главе с анархистом Вячеславом Косинеровым возложили к памятнику похоронный венок с надписью «Имiджу МУС».

Потом к ним подошли сотрудники милиции и заявили о нарушении закона. Из-за этого молодых людей задержали. Впрочем, как следует из видеозаписей на фэйсбуке Косинерова, сотрудники правоохранительных органов не смогли четко объяснить состав преступления.

По информации знакомых задержанных, молодых людей доставили в Московское РУВД. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах не удалось.