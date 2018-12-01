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Задержали анархистов, которые возложили к скульптуре городового похоронный венок
02.12.2018 17:36 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня несколько человек возложили цветы и венок к скульптуре городового в Минске. Вскоре активистов задержали и доставили в отделение милиции.
Днем группа молодых людей во главе с анархистом Вячеславом Косинеровым возложили к памятнику похоронный венок с надписью «Имiджу МУС».
Потом к ним подошли сотрудники милиции и заявили о нарушении закона. Из-за этого молодых людей задержали. Впрочем, как следует из видеозаписей на
По информации знакомых задержанных, молодых людей доставили в Московское РУВД. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах не удалось.
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Сегодня несколько человек возложили цветы и венок к скульптуре городового в Минске. Вскоре активистов задержали и доставили в отделение милиции.
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