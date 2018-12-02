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"Последний диктатор Европы", тунеядцы, "Ленинград" и как пережить зиму - все за выходные

03.12.2018 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

В субботу был День борьбы с ВИЧ — и давайте-ка быстро пройдемся по основным мифам о ВИЧ/СПИДе: можно ли заразиться через оральный секс, переносят ли вирус комары и поможет ли, если что, «очищение девственницей». Здоровье — это главное, и о нем нужно знать все. Ну и, конечно, сейчас напомним вам, что еще важное или интересное вы могли пропустить в выходные. Очень нам понравился анекдот: «Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье…» У вас так же было?


ВАЖНОЕ

Недавно Александр Лукашенко дал большое интервью журналисту Сергею Брилеву для телеканала «Россия 24». Мы посмотрели его фрагменты. Президент рассказал про будущее ЕАЭС, санкции в отношении нашей страны и России, про звание «последнего диктатора Европы». «Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: „Как так?!“ Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?!. Если глубоко осмысливать эту тему, и знаете, без пропаганды и политики, без намеков, что там Лукашенко повернулся на Запад, помните, что я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна. Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе». Полный вариант интервью с Лукашенко на «России 24» планируют показать перед предстоящим саммитом Евразийского союза. Будем ждать.


Узнали, Минск занял жесткую позицию в переговорах с РФ по компенсации налогового маневра">какую позицию Минск занял в переговорах с РФ по компенсации налогового маневра — вынужденно жесткую. «Ситуация тяжелая. Источника, который бы заместил выпадающие доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, сейчас в моменте попросту нет», — признает министр финансов Белковец. По его мнению, действия российской стороны противоречат сути создания Евразийского экономического союза, который предполагал создание и единого рынка энергоносителей. «Когда одна сторона считает возможным отстаивать только свои интересы, а другие должны с этим согласиться, такого быть не должно. В противном случае вернемся к вопросу целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе».

Помните бизнесмена Александра Кныровича, которого посадили на 5 лет за уклонение от уплаты налогов и дачу взятки? Теперь его компанию признали банкротом. Ее ждет ликвидация.

В Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Туда внесли около 500 тысяч человек. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение. Кого включают в тунеядцы, на сколько подорожает жировка для не занятого в экономике, как узнать, что вы попали в базу иждивенцев? Вот здесь наша полная «объяснялка».

Посмотрели, какие доходы и траты у средней белорусской семьи. Прикиньте, ваша — средняя? А еще вдруг поняли, что наши зарплаты нормально так уступают соседским (ну кроме разве что Украины и Казахстана). Обидно, да?

Мы уже соскучились по биатлону и вот наступил новый сезон! Накануне старта Кубка мира — 2018/2019, в субботу, мы объясняли, кто из гонщиков будет бороться за главный «хрусталь», что светит белорусам без Домрачевой и Скардино и за какими сборными особенно интересно следить, если вы любите интригу и неожиданные развязки. Ну, а наши в воскресенье безо всяких там интриг и неожиданностей начали Кубок мира с 16-го места в супермиксте, а потом заняли 12-е место в смешанной эстафете. В среду в Кубке мира пройдет первый личный старт — индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Конечно, болеем за наших!


Стало известно, с кем наши футболисты будут играть на отборочном турнире к чемпионату Европы — 2020. Не совпало с группой мечты, увы. Ну, слабые шансы, конечно есть… Но в случае неудачи в группе Беларусь еще сможет пробиться на чемпионат Европы через Лигу наций! Так что верим!

Так, а что в хоккее? Вчера парни из минского «Динамо» одолели таки подмосковный «Витязь». Поединок в Подольске был примечателен тем, что он предваряет долгую 6-матчевую домашнюю серию «зубров», которая может стать последней реальной надеждой для них ухватиться за шанс на плей-офф. И здорово, что минчане создали положительный фон накануне предрождественских свиданий с родной публикой. И здесь верим!

А в Хьюстоне в возрасте 94 лет умер бывший президент США Джордж Буш — старший. Вот здесь напомним, каким был президент, при котором изменился мир. RIP, Mr. President!

ПОПУЛЯРНОЕ

С 1 декабря пользователи форумов должны быть идентифицированы. Например, при регистрации комментаторам необходимо оставлять свой номер телефона. Нам было очень интересно узнать, будете ли вы теперь комментировать новости и зачем, по вашему мнению, власти хотят знать, кто именно пишет на форумах.

Смотрите, какая добрая история — хоть и повод печальный. У большой семьи Полиянчуков под Минском сгорел дом, и весь агрогородок бросился им на помощь. «Чудом их разбудил сосед и спас. Столько людей откликнулось, до сих пор привозят вещи, одежду и продукты!», — говорят в местной школе. Педагоги под впечатлением: один из кабинетов буквально завалили передачами для семьи. Семья уже была на пепелище — ничего не уцелело. Держитесь, ребята!

Товарищи дачники, внимание! По статистике, стоимость продуктов, которые граждане получили со своих приусадебных участков, составляет около 5 процентов от всех ресурсов семей. Но при этом вы все равно с ранней весны до поздней осени упорно штурмуете свои «сотки». Мы недавно запустили конкурс «Мой (не)бюджетный участок» для увлеченных садоводов-огородников: расскажите, сколько потратили за этот сезон на своей даче и сколько «заработали». За самую интересную историю полагается денежный приз! Вот у нас первые герои — семья Жучковых из Могилева. Ребята неплохо так сэкономили на собственном урожае (ну и в посадках первый раз в жизни разобрались)! Напоминаем: письма с историями и фото ждем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя.

Ну, а пока не сезон, нужно ходить на концерты и в кино! В субботу в «Минск-Арене» очень круто выступила группировка «Ленинград» (билеты на шоу закончились за полтора месяца до него). Организаторы приняли решение объявить дополнительный концерт — 5 апреля снова в «Минск-Арене». А пока посмотрите, как прошло грандиозное выступление питерской группы и что говорят фанаты про мат, любимые песни и любовь к Шнурову.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы когда-нибудь пробовали коровье вымя или легкое? Скорее всего, нет. А наши восемь добровольцев попробовали и вымя, и бычьи яйца, и легкое, и бараньи почки и кое-что еще. Приготовленные, конечно. Как только они пришли в себя, мы спросили, можно ли хоть что-то из этого есть (но вряд ли, думаю, станем).

Очередная серия приключений скульптуры городового в Минске: в выходные анархисты возложили к ней похоронный венок (додумались, конечно!) — и, понятное дело, были задержаны. Об их дальнейшей судьбе обязательно узнаем.

Знакомьтесь, брестчанка Анастасия. Девушка особенная: стройна, как башенный кран, грациозна, как культиватор, неудобна в быту, бесполезна на производстве и — непобедима на шахматной доске. Недавно с ней мерился ферзями легендарный советский шахматист Анатолий Карпов. Анастасия — уникальный созданный брестскими студентами робот-шахматист. И мы верим, что у нее большое будущее!

И напоследок не пропустите наши фотоитоги самого тяжелого месяца в году. Несмотря на серость и унылость ноября, на эти фото всегда интересно смотреть и вспоминать прошедшие события. В очередном выпуске — истории сильных женщин, проигрыш хоккейного «Динамо» в КХЛ и победа БАТЭ в Лиге Европы, «Лістапад», детское «Евровидение», финал конкурса «Миссис Беларусь» и многое, многое другое.


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Кстати. В центре Минска снова открылась «Песочница» — уже в зимнем формате. В отличие от лета, локация на Куйбышева, 45 будет работать только по выходным. Смотрите, как выглядит праздничная зимняя «Песочница» и что там почем. Ну что, уже с нетерпением ждете следующей субботы? А мы пока думаем, как пережить зиму (говорят, есть рекомендации, которые сработают).

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сейчас напомним вам, что еще важное или интересное вы могли пропустить в выходные. Очень нам понравился анекдот: «Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не...
 
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