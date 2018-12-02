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"Ходит мягко и тихо, но редко". Как работает новый 12-й троллейбус "без рогов"

03.12.2018 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В микрорайон Билево 15 ноября впервые пустили электрический транспорт: с железнодорожного вокзала сюда можно доехать на бесконтактном троллейбусе № 12. Рассказываем, чем отличается машина с автономным ходом от обычного общественного транспорта.


Внешне троллейбус нового поколения похож на обычный. Отличается он тем, что время от времени у него опускаются «рожки». При движении в сторону Билево-3 съем штанги происходит на остановке «Транспортная». Этот процесс занимает не больше минуты.

Новый троллейбус снабжен автоматическим механизмом подъема и опускания штанговых токоприемников. Но, чтобы поменять режим электроснабжения, водителю все же нужно выходить из кабины. «Он должен выйти и зафиксировать „рога“, чтобы не получилось случайного схода с контактного провода», — объяснили в администрации «Горэлектротранса».

Как именно будет ехать машина — автономно или как обычный троллейбус, зависит от процента заряда батареи. Это видно на специальном индикаторе в кабине водителя.

— Особой разницы от того, что еду в бесконтактном троллейбусе, не ощущаю. Тем более что он переходит на автономный режим очень быстро. Но замечательно, что появился такой маршрут: мне стало намного удобнее добираться до дома. Если троллейбус еще будет ходить чаще, станет гораздо лучше, — считает жительница микрорайона Билево-3 Татьяна.


Еще одна особенность бесконтактного троллейбуса — наличие систем видеонаблюдения. Камеры высокого разрешения есть как снаружи, так и в салоне.

Из-за большого двигателя, расположенного в «хвосте» машины, свободного места в салоне троллейбуса нового поколения меньше, чем в обычном. Здесь только 22 пассажирских сидения.

Едет автономный троллейбус достаточно мягко и тихо. Правда, ходит он редко: фактически раз в час, причем только рано утром и в вечерний час-пик. А с 8.40 до 15.02 с остановки «Билево-3» на нем и вовсе не уедешь: на этом маршруте перерыв в движении. Не ходит «двенадцатый» и в выходные дни.

 
 
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В витебский микрорайон Билево 15 ноября впервые пустили электрический транспорт: с железнодорожного вокзала сюда можно доехать на бесконтактном троллейбусе № 12.
 
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