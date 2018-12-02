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В дорогом московском отеле погиб бизнесмен из Минска

03.12.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Москве в дорогом отеле Four Seasons, который находится рядом с Красной площадью, умер один из постояльцев. По данным канала Mash погибший — 39-летний бизнесмен из Минска. Сообщается, что мужчина прилетел в Москву по делам на несколько дней и отравился некачественным алкоголем.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото с сайта tonkosti.ru

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве, тело мужчины обнаружили утром 1 декабря. Проводится доследственная проверка.

— По предварительным данным, на теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено, — сообщает сайт Главного следственного управления.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший — гражданин РФ.

— Рядом с телом обнаружена полоска вещества белого цвета. Предположительно, это наркотик, — сказал собеседник, добавив, что постоялец до своей смерти находился в компании мужчин.

Телеграм-канал Mash сообщает, что погибший — бизнесмен из Минска. Его знакомый сообщил TUT.BY, что у мужчины был бизнес по заправке картриджей и ремонту оргтехники. Супруга бизнесмена сообщила 360tv.ru, что он гражданин России, в Беларуси у него был вид на жительство, в Москву предприниматель поехал по делам.

 
Теги: Минск
 
 
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В Москве в дорогом отеле Four Seasons, что находится на Красной площади, умер один из постояльцев. По данным канала Mash погибший - 39-летний бизнесмен из Минска.
 
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