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В дорогом московском отеле погиб бизнесмен из Минска
03.12.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by
В Москве в дорогом отеле Four Seasons, который находится рядом с Красной площадью, умер один из постояльцев. По данным
По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве, тело мужчины обнаружили утром 1 декабря. Проводится доследственная проверка.
— По предварительным данным, на теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено, —
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
— Рядом с телом обнаружена полоска вещества белого цвета. Предположительно, это наркотик, — сказал собеседник, добавив, что постоялец до своей смерти находился в компании мужчин.
Телеграм-канал Mash сообщает, что погибший — бизнесмен из Минска. Его знакомый сообщил TUT.BY, что у мужчины был бизнес по заправке картриджей и ремонту оргтехники. Супруга бизнесмена сообщила
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В Москве в дорогом отеле Four Seasons, что находится на Красной площади, умер один из постояльцев. По данным канала Mash погибший - 39-летний бизнесмен из Минска.
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