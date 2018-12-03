Магазин-склад сети «Светофор» начал работать на улице Интернациональной, недалеко от заправки «Лукойл», сообщает «Медиа-Полесье».





Магазины «Светофор» позиционируются как жесткий дискаунтер. Внутри торговый объект похож на склад, там нет витрин, товар выкладывается на поддонах и паллетах, вместо десятков холодильников — холодильная комната. Персонала в штате — минимум.

В дискаунтере представлены продукты питания и товары промышленной группы. Целевая группа «Светофора» — люди со средним и ниже среднего уровня доходов.

Это второй торговый объект, который открылся недалеко от гипермаркета «Евроопт», в середине ноября в нескольких сотнях метрах от него открылся супермаркет сети «Радуга».

Торговая сеть «Светофор» имеет более 800 магазинов в России, Казахстане, Беларуси и Китае. В Беларуси магазины сети открыты в Минске, Бресте , Барановичах, Солигорске, Бобруйске .

«Светофор» начал работать и в странах ЕС, под брендом MERE планируется открывать торговые объекты в Румынии, Германии, Польше.