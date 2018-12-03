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Российская сеть жестких дискаунтеров "Светофор" пришла в Пинск
04.12.2018 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Магазин-склад сети «Светофор» начал работать на улице Интернациональной, недалеко от заправки «Лукойл»,
Магазины «Светофор» позиционируются как жесткий дискаунтер. Внутри торговый объект похож на склад, там нет витрин, товар выкладывается на поддонах и паллетах, вместо десятков холодильников — холодильная комната. Персонала в штате — минимум.
В дискаунтере представлены продукты питания и товары промышленной группы. Целевая группа «Светофора» — люди со средним и ниже среднего уровня доходов.
Это второй торговый объект, который открылся недалеко от гипермаркета «Евроопт», в середине ноября в нескольких сотнях метрах от него открылся супермаркет сети «Радуга».
Торговая сеть «Светофор» имеет более 800 магазинов в России, Казахстане, Беларуси и Китае. В Беларуси
«Светофор» начал работать и в странах ЕС, под брендом MERE планируется открывать торговые объекты в Румынии, Германии, Польше.
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Внутри торговый объект похож на склад, там нет витрин, товар выкладывается на поддонах и паллетах, вместо десятков холодильников - холодильная комната.
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