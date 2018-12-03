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Российская сеть жестких дискаунтеров "Светофор" пришла в Пинск

04.12.2018 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Магазин-склад сети «Светофор» начал работать на улице Интернациональной, недалеко от заправки «Лукойл», сообщает «Медиа-Полесье».


Магазины «Светофор» позиционируются как жесткий дискаунтер. Внутри торговый объект похож на склад, там нет витрин, товар выкладывается на поддонах и паллетах, вместо десятков холодильников — холодильная комната. Персонала в штате — минимум.

В дискаунтере представлены продукты питания и товары промышленной группы. Целевая группа «Светофора» — люди со средним и ниже среднего уровня доходов.

Это второй торговый объект, который открылся недалеко от гипермаркета «Евроопт», в середине ноября в нескольких сотнях метрах от него открылся супермаркет сети «Радуга».

Торговая сеть «Светофор» имеет более 800 магазинов в России, Казахстане, Беларуси и Китае. В Беларуси магазины сети открыты в Минске, Бресте, Барановичах, Солигорске, Бобруйске.

«Светофор» начал работать и в странах ЕС, под брендом MERE планируется открывать торговые объекты в Румынии, Германии, Польше.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Внутри торговый объект похож на склад, там нет витрин, товар выкладывается на поддонах и паллетах, вместо десятков холодильников - холодильная комната.
 
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