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"Пяти метров не добежала до ворот". В Брестском районе отлов застрелил породистую собаку с ошейником

04.12.2018 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В агрогородке Чернавчицы Брестского района служба отлова застрелила собаку, которую вывел на выгул хозяин. Владельцы животного пытаются разобраться, за что.


Фото: onlinebrest.by

Инцидент произошел 27 ноября. Как рассказала TUT.BY хозяйка собаки Жанна, ее муж в тот день выгуливал Найду за воротами участка. Собака породы русско-европейская лайка была с ошейником.

— Муж гулял с ней в лесочке. Она лайка — очень активная собака. Выгул на поводке для нее — это не выгул. Она должна пару километров отбегать. Она побежала вперед, а муж остановился в начале улицы, но Найда была в поле его видимости. Он говорит, что увидел, как по улице ехала машина, потом резко развернулась — и за ней. Он понял, что это служба отлова, начал кричать: «Не стреляйте!». Но все равно выстрелили. Она буквально пяти метров не добежала до ворот, — вспоминает Жанна.

Тело Найды работники службы отлова погрузили в спецавтомобиль и уехали.

— Муж нашел машину возле сельсовета. Он в их тент заглянул, а там около 10 собак лежало отстреленных. Это было какое-то сафари в деревне, — рассказала Жанна.


Фото: onlinebrest.by

Хозяева собаки написали обращение в администрацию Брестского мусороперерабатывающего завода, который курирует вопросы отлова, с требованием объяснить, на каком основании умертвили их Найду.

Председатель Чернавчицкого сельисполкома Александр Солоневич в беседе с TUT.BY сообщил, что и к нему обращались владельцы собаки. Он говорит, что держит ситуацию на контроле и также обратился за разъяснениями на предприятие.

— В ситуации сейчас разбирается мусороперерабатывающий завод, который вел отлов животных.

Начальник участка по отлову и содержанию безнадзорных животных БМПЗ Андрей Сергиевич рассказал TUT.BY, что в действиях бригады отлова нарушений не было:

— Нам пришла заявка от сельского совета с просьбой в срочном порядке выехать в район, где и произошел отлов данной собаки. Там есть рядом ферма, и лайка ворует кур. В срочном порядке был организован выезд бригады. Где указал председатель, в том районе мы и работали. Действовали по заявке.

Начальник участка также подчеркнул, что хозяина собаки во время работы бригады в пределах видимости не было. А согласно правилам содержания домашних животных, собаки, в том числе с ошейником, находящиеся без владельцев на территории населенного пункта, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

— Все происходило согласно рабочей инструкции. Кроме того данная собака не была зарегистрирована в сельском совете.

На вопрос, как умертвили Найду: выстрелом из огнестрельного оружия или усыпляющим дротиком, Андрей Александрович не ответил.

Инцидент с Найдой произошел в день, когда знаменитая французская актриса Брижит Бардо обратилась к Александру Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных. В своем открытом письме она сообщила, что животные (особенно те, кто живет на улице) страдают и умирают жестоким образом. Они «подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью. Они гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб». Французская актриса призвала Александра Лукашенко передать деньги, которые расходуются на отлов животных, специальным приютам, а также использовать их для стерилизации зверей.

 
 
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