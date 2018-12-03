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"Пяти метров не добежала до ворот". В Брестском районе отлов застрелил породистую собаку с ошейником
04.12.2018 09:57 — Новости Общества | Tut.by
В агрогородке Чернавчицы Брестского района служба отлова застрелила собаку, которую вывел на выгул хозяин. Владельцы животного пытаются разобраться, за что.
Инцидент произошел 27 ноября. Как рассказала TUT.BY хозяйка собаки Жанна, ее муж в тот день выгуливал Найду за воротами участка. Собака породы русско-европейская лайка была с ошейником.
— Муж гулял с ней в лесочке. Она лайка — очень активная собака. Выгул на поводке для нее — это не выгул. Она должна пару километров отбегать. Она побежала вперед, а муж остановился в начале улицы, но Найда была в поле его видимости. Он говорит, что увидел, как по улице ехала машина, потом резко развернулась — и за ней. Он понял, что это служба отлова, начал кричать: «Не стреляйте!». Но все равно выстрелили. Она буквально пяти метров не добежала до ворот, — вспоминает Жанна.
Тело Найды работники службы отлова погрузили в спецавтомобиль и уехали.
— Муж нашел машину возле сельсовета. Он в их тент заглянул, а там около 10 собак лежало отстреленных. Это было какое-то сафари в деревне, — рассказала Жанна.
Хозяева собаки написали обращение в администрацию Брестского мусороперерабатывающего завода, который курирует вопросы отлова, с требованием объяснить, на каком основании умертвили их Найду.
Председатель Чернавчицкого сельисполкома Александр Солоневич в беседе с TUT.BY сообщил, что и к нему обращались владельцы собаки. Он говорит, что держит ситуацию на контроле и также обратился за разъяснениями на предприятие.
— В ситуации сейчас разбирается мусороперерабатывающий завод, который вел отлов животных.
Начальник участка по отлову и содержанию безнадзорных животных БМПЗ Андрей Сергиевич рассказал TUT.BY, что в действиях бригады отлова нарушений не было:
— Нам пришла заявка от сельского совета с просьбой в срочном порядке выехать в район, где и произошел отлов данной собаки. Там есть рядом ферма, и лайка ворует кур. В срочном порядке был организован выезд бригады. Где указал председатель, в том районе мы и работали. Действовали по заявке.
Начальник участка также подчеркнул, что хозяина собаки во время работы бригады в пределах видимости не было. А согласно правилам содержания домашних животных, собаки, в том числе с ошейником, находящиеся без владельцев на территории населенного пункта, считаются безнадзорными и подлежат отлову.
— Все происходило согласно рабочей инструкции. Кроме того данная собака не была зарегистрирована в сельском совете.
На вопрос, как умертвили Найду: выстрелом из огнестрельного оружия или усыпляющим дротиком, Андрей Александрович не ответил.
Инцидент с Найдой произошел в день, когда знаменитая французская актриса Брижит Бардо
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"Пяти метров не добежала до ворот". В Брестском районе отлов застрелил породистую собаку с ошейником
Владельцы животного пытаются разобраться, за что.
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