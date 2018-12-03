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Шашлыки для гостей и ремонт для тещи. За взятки судят беглого экс-председателя Гомельского райисполкома

04.12.2018 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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4 декабря суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. 48-летний экс-руководитель обвиняется по двум самым распространенным в последнее время в чиновничьей среде статьям — «Взятка» и «Превышение служебных полномочий».


Следствие считает, что с 2015 года за взятки Ситница предоставлял необоснованные льготы и преимущества различным коммерческим структурам в сфере земельных отношений, осуществления строительно-монтажных работ, коммунально-бытовых услуг.

Сегодня в суде было зачитано обвинение — на это у прокурора ушло больше 3-х часов. Эпизодов много.


По версии гособвинения, Ситница, находясь на должности председателя райисполкома, лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство.

Так, ООО «Экосим» по распоряжению чиновника якобы незаконно были предоставлены в аренду 14 гектаров земель КСУП «Урицкое», расположенных у деревни Стукачевка.

КСУП «Урицкое», в свою очередь, задолжало предприятию по установке и обслуживанию холодильного оборудования из Жлобина. Директор частной структуры являлся приятелем Ситницы. К нему он и обратился за помощью. Тот помог выбить долг и, по версии следствия, также сделал это незаконно.

Взамен за эти и другие решенные вопросы Ситница якобы обслуживал на СТО за счет фирмы личный Mitsubishi Pajero. А еще отремонтировал квартиру тещи, строил баню с верандой на дачном участке жены: якобы руководитель коммерческой фирмы, чьи интересы чиновник лоббировал, покупал все необходимые для этого стройматериалы и оборудование.

Также якобы за чужие средства был сделан ремонт в квартире председателя, расположенной в центре города. Там не успели установить лишь межкомнатные двери — Ситницу задержали.


Водитель КСУП «Тепличное» не единожды в фирменном магазине предприятия якобы приобретал и отвозил для семьи Ситницы огурцы и помидоры. А своих гостей руководитель района, установило следствие, принимал в комплексе для отдыха в Ченках и там же потчевал квашеной капустой, маринованными огурцами, шашлыками из баранины и копчеными колбасами из фирменных магазинов КСУП «Урицкое» и ОАО «Комбинат «Восток». Гостей на такие пикники, по версии следствия, доставляли на автомобиле Гомельского райжилкомхоза — за счет предприятия.

Эти и другие действия экс-председателя, по словам прокурора, привели к «подрыву авторитета власти, дискредитации ее и формирования у граждан недоверия».

Свою вину бывший глава района признал полностью.

Завтра суд приступит к его допросу.


Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».

Позже его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО в Беларуси.

Супруга задержанного Светлана назвала обвинение бредом.

«Задержан за взятку — это вообще откуда взялось? Мне интересно, что за такое обвинение. Взятки — это просто на 100% исключено. Если бы он что-то приносил, привозил, я бы первая знала… Да мы за всю нашу жизнь два раза вместе отдыхали! Все работал — и до чего доработался… Человека просто все достало. Все эти свинокомплексы и прочее. Он сам все бросил и уехал, чтобы его просто уволили. А теперь вот появились какие-то уголовные дела и взятки».

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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48-летний экс-руководитель обвиняется по двум самым распространенным за последнее время в чиновничьей среде статьям - «Взятка» и «Превышение служебных...
 
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