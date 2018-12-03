ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За сопротивление милиционеру на бомжа в Минске завели уголовное дело

04.12.2018 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Как сообщает издание «Минск Новости», он часто бомжевал у вокзала и во время задержания оказал сопротивление сотрудникам милиции.

По данным милиции, 43-летний уроженец города Дятлово (Гродненская область) часто попадал в поле зрении милиции: бомжевал у Привокзальной площади, привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Как говорит потерпевший милиционер, в тот день он вел мужчину в «опорку» по улице Свердлова, чтобы составить очередной протокол.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, просил отпустить его. В подземном переходе гражданин неожиданно начал убегать, моим требованиям остановиться не подчинился», — рассказал участковый, имя которого не называется.

Сотрудник догнал беглеца и подсечкой сбил с ног. А когда поднимал, то мужчина оказал активное сопротивление. На помощь подоспел коллега милиционера.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у участкового инспектора выявлены повреждения коленного сустава и кисти руки. (…) Эти телесные повреждения относятся к категории менее тяжких», — уточнил заместитель прокурора Октябрьского района Вадим Нагорный.

Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, учиненное в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за ее выполнение). За это грозит наказание от ареста и вплоть до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину вели в «опорку», чтобы составить очередной протокол за пьянство.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве автопарк выпускает на автобусный маршрут микроавтобусы - пока две машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика