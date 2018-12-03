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За сопротивление милиционеру на бомжа в Минске завели уголовное дело
04.12.2018 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Как
По данным милиции, 43-летний уроженец города Дятлово (Гродненская область) часто попадал в поле зрении милиции: бомжевал у Привокзальной площади, привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.
Как говорит потерпевший милиционер, в тот день он вел мужчину в «опорку» по улице Свердлова, чтобы составить очередной протокол.
«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, просил отпустить его. В подземном переходе гражданин неожиданно начал убегать, моим требованиям остановиться не подчинился», — рассказал участковый, имя которого не называется.
Сотрудник догнал беглеца и подсечкой сбил с ног. А когда поднимал, то мужчина оказал активное сопротивление. На помощь подоспел коллега милиционера.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у участкового инспектора выявлены повреждения коленного сустава и кисти руки. (…) Эти телесные повреждения относятся к категории менее тяжких», — уточнил заместитель прокурора Октябрьского района Вадим Нагорный.
Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, учиненное в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за ее выполнение). За это грозит наказание от ареста и вплоть до шести лет лишения свободы.
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Мужчину вели в «опорку», чтобы составить очередной протокол за пьянство.
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