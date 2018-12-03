За сопротивление милиционеру на бомжа в Минске завели уголовное дело

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Как сообщает издание «Минск Новости», он часто бомжевал у вокзала и во время задержания оказал сопротивление сотрудникам милиции.

По данным милиции, 43-летний уроженец города Дятлово (Гродненская область) часто попадал в поле зрении милиции: бомжевал у Привокзальной площади, привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Как говорит потерпевший милиционер, в тот день он вел мужчину в «опорку» по улице Свердлова, чтобы составить очередной протокол.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, просил отпустить его. В подземном переходе гражданин неожиданно начал убегать, моим требованиям остановиться не подчинился», — рассказал участковый, имя которого не называется.

Сотрудник догнал беглеца и подсечкой сбил с ног. А когда поднимал, то мужчина оказал активное сопротивление. На помощь подоспел коллега милиционера.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у участкового инспектора выявлены повреждения коленного сустава и кисти руки. (…) Эти телесные повреждения относятся к категории менее тяжких», — уточнил заместитель прокурора Октябрьского района Вадим Нагорный.

Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, учиненное в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за ее выполнение). За это грозит наказание от ареста и вплоть до шести лет лишения свободы.