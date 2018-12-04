ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не покидал Оршу, но при этом был в колонии под Тамбовом». Белорус из письма узнал, что отсидел в России

05.12.2018 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Житель Орши Александр Литвинов не имел проблем с законом, в автобиографии всегда смело писал: «не судим, не привлекался». И вдруг узнал, что он… отсидел за кражу в колонии под российским Тамбовом. Об этом он получил официальное письмо из тамошнего суда. Мужчина очень хочет понять, как такое могло произойти. Одна из версий — его имя и другие данные использовал неизвестный злоумышленник. Но как ему удалось обвести вокруг пальца суд в России? В этом Александру сейчас помогает разобраться Генпрокуратура Беларуси.


Александр Литвинов с женой Еленой. Фото: личный архив Александра Литвинова

В сентябре этого года в почтовый ящик дома на улице Семенова в Орше, где проживает 36-летний Александр Литвинов с женой Еленой, пришло письмо с российским штемпелем. Его вскрыла супруга.

Молодая женщина с удивлением узнала, что ее муж, оказывается, совершил кражу и судим в соседней стране. Позвонила Александру: «Что вообще происходит?». Тот — в шоке. В то время, когда некий Александр Литвинов в России был взят под стражу (в ноябре 2017-го), потом являлся фигурантом уголовного дела, а затем сидел в тюрьме, житель Орши с такими же именем и фамилией ходил на работу в своем городе, жил в нем и никуда надолго не отлучался.

Александр и Елена решили: розыгрыш друзей. Посмеялись. Но письмо — три страницы с текстом постановления районного суда города Кирсанова Тамбовской области, с официальными печатями и подписями — никак не походит на шутку.

В постановлении сообщается, что уроженец Орши Александр Литвинов 28 февраля 2018 года осужден за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, и похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. За это Домодедовский городской суд Московской области по совокупности преступлений назначил ему 1 год лишения свободы в колонии-поселении в городе Кирсанов под Тамбовом.

Осужденный Литвинов А.В. обратился в райсуд города Кирсанова Тамбовской области с ходатайством о приведении вышеуказанного приговора в соответствие с изменениями, которые внесли в УК России в июле 2018 года. И суд удовлетворил его, засчитав в срок лишения свободы почти 4 месяца, пока тот находился под стражей.

Постановление вступило в законную силу 3 сентября. Вскоре оно пришло на почту жителю Орши Александру Литвинову. И теперь он ломает голову: как оказался причастным к злоключениям некоего человека под его фамилией в российских судах и колонии?




Фотокопия предоставлена Александром Литвиновым

— В письме полностью приводятся сведения обо мне — имя, фамилия, отчество, домашний адрес в Орше, дата рождения, гражданство Беларуси. То есть все, кроме паспортных данных, — говорит Александр Литвинов. — Кто-то попросту использовал мое имя — выдал себя за меня, обманул российский суд. Я решил отыскать правду в этой ситуации, и в этом меня поддерживает жена, которую тоже возмутило, что я «судим». Я обращался в милицию, в суды, к адвокатам. И все в шоке: как такое может быть? Как это так: «левый» человек пришел и назвался моим именем? Почему не установили личность моего «двойника» — сначала в ходе следствия (он был под стражей четыре месяца), потом на суде? Ведь можно было сделать запрос в Беларусь, и обман вскрылся бы.

Предположений, кто это мог быть, у Александра Литвинова нет:

— У меня много друзей в Москве, но все они были на виду. Чтобы из них кто-то полгода сидел в тюрьме, такого нет. Может, это посторонний человек, которого я не знаю. А может, и знакомый. Вот я и хочу это выяснить. Что за «двойник» такой? Хотелось бы посмотреть ему в глаза.

Судимость, полученная в соседней стране, на жизни Александра пока никак не отражалась:

— По Беларуси я свободно хожу: по всем базам — это уже пробили — я «чистый», никогда не был судим. Но в Россию сейчас мне ехать страшно. Всякое может быть. А мне проблемы в соседней стране не нужны. Много времени уходит на походы по судам, на выяснение этой ситуации.

Александр работает автослесарем на СТО «Вираж» в Орше. Здесь ему выдали справку, что он посещал работу без пропусков и был на рабочем месте в своем городе с 10 ноября 2017-го (со дня, когда «двойника» арестовали) по 16 марта 2018 года (в этот день приговор в отношении осужденного за кражу вступил в силу).


Фотокопия предоставлена Александром Литвиновым

Александр Литвинов обратился за помощью в Генеральную прокуратуру Беларуси.

29 ноября ведомство отправило в Генпрокуратуру России заявление жителя Орши «по вопросу возможного неправомерного использования его персональных данных при рассмотрении в феврале 2018 года Домодедовским городским судом Московской области уголовного дела по обвинению Литвинова А.В. по п. „в“ ч.2 ст. 158, ч. 5 ст. 325, ч. 2. ст. 69 УК РФ».


Фотокопия предоставлена Александром Литвиновым

«По утверждению заявителя, инкримируемых ему действий он не совершал, на территории Российской Федерации во время осуждения и нахождения под стражей („двойника“. — Прим. TUT.BY) не находился. Автор предполагает, что использование его персональных данных совершено неустановленным лицом, личные данные которого не были надлежащим образом установлены правоохранительными органами Российской Федерации», — говорится в обращении Генпрокуратуры Беларуси.

TUT.BY будет следить, чем закончится эта история.

 
 
Ссылка на источник 156
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Орши Александр Литвинов не имел проблем с законом, в автобиографии всегда смело писал: «не судим, не привлекался». И вдруг узнал, что он… отсидел за кражу в...
 
Новости дня
Новости общества
 
З кола адзіноты — у кола сяброў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика