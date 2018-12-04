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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРЕМИИ И ФОРУМА HOME AWARDS

05.12.2018 09:00 — Новости Общества | 21.by  
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 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРЕМИИ И ФОРУМА HOME AWARDS

30 ноября 2018 года прошла церемония награждения победителей премии Home Awards, которая в этом году была организована в Беларуси впервые.
В рамках премии прошел форум. На нем были представлены лучшие идеи по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок продуктов в сфере строительства, дизайна, архитектуры и недвижимости.
Форум состоялся в первой части дня и стал площадкой для приобретения новых знаний. Были рассмотрены интересные темы и ведущие эксперты поделились своими знаниями и инновационными проектами. Вот лишь некоторые имена спикеров - Дмитрий Воюнков, Евгений Котяк, Евгений Кишкурно, Юрий Алехно, Андрей Сидерчик, Андрей Каймович, Екатерина Потемкина, Александра Ларионова, Михаил Дернаковский, Инна Гулис.
Среди тем форума: vr - новый подход в дизайне интерьера, как обустроить квартиру по разумной цене; комплексная поставка мебели под проект; как генерировать идеи; бизнес в недвижимости; как делать контент, который привлекает; HR в компании; стиль лофт в современном дизайне; digital маркетинг; обучение отдела продаж.
Официальная часть получилась весьма насыщенной и собрала множество положительных отзывов от участников форума.
Продолжением вечера стала церемония награждения лауреатов премии.
Ведущими выступили Слава Нагорный и Леся Кодуш. Стильные награды победителей все могли увидеть в изысканном дефиле. Атмосферу праздника создавали популярные белорусские исполнители - Галина Шишкова, Анастасия Тиханович, группа «Провокация», Алексей Гросс, Alen Hit, Дмитрий Каминский, Vassel & Rooby, квартет Black String, группа «Топлесс», Дядя Ваня, Влада. Также украшением вечера стали шоу-балет Сергея Епихова и центр современного танца Smart Dance.
Организатор премии HOME AWARDS - ООО «Имидж Медиа». В состав экспертного совета входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ. Все новости о премии на сайте homegid.by

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРЕМИИ И ФОРУМА HOME AWARDS

 

 
 
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30 ноября 2018 года прошла церемония награждения победителей премии Home Awards, которая в этом году была организована в Беларуси впервые.
 
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