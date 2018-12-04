Ряд нарушений пожарной безопасности выявили инспекторы госпожнадзора Пинского ГРОЧС в здании общежития № 1 ПМК-58

Об итогах мониторинга здания общежития №1 ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой» корреспонденту pinsknews.by рассказал инспектор надзора и профилактики Пинского ГРОЧС Дмитрий Наривончик:
— В соответствии с решением о проведении мониторинга № 172 от 27.11.2018 г. работниками Пинского ГРОЧС проведен мониторинг здания общежития №1 ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой», расположенного по адресу: д. Пинковичи, ул. Берёзовая, д.12.
В ходе проведения мониторинга директором ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой» Н.И. Кравчуком допущен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а именно:
автоматическая пожарная сигнализация находится в неработоспособном состоянии и не обслуживается (какие-либо компенсирующие мероприятия по раннему обнаружению пожара в здании общежития не предусмотрены); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1;
допускается эксплуатация электрооборудования в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей, а именно: розетки в жилых комнатах находятся в неисправном состоянии; не закрыты ответвительные коробки; допускается эксплуатация электропроводки фрагменты которой соединены способом «скрутки»; допускается эксплуатация электрической проводки с поврежденной изоляцией; электрические светильники в жилых комнатах, а также помещении теплового узла используются без защитных колпаков, предусмотренных их конструкцией; электрощит в помещении теплового узла находится в открытом положении. Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.9;
здание общежития не обеспечено первичными средствами пожаротушения в полном объеме. Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 53;
допускается курение вне специально отведенных мест (на территории у входа в общежитие имеется большое количество окурков); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 11;
линолеум, расположенный на путях эвакуации в коридоре 2-го этажа не прикреплен жестко к полу (имеются задиры), в результате чего не обеспечивается безопасная эвакуация; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 50;
в коридоре 2-го этажа на путях эвакуации лежит покрытие (линолеум) с неизвестными пожарно-техническими характеристиками; ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.2.1.