Ряд нарушений пожарной безопасности выявили инспекторы госпожнадзора Пинского ГРОЧС в здании общежития № 1 ПМК-58

Об итогах мониторинга здания общежития №1 ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой» корреспонденту pinsknews.by рассказал инспектор надзора и профилактики Пинского ГРОЧС Дмитрий Наривончик:



— В соответствии с решением о проведении мониторинга № 172 от 27.11.2018 г. работниками Пинского ГРОЧС проведен мониторинг здания общежития №1 ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой», расположенного по адресу: д. Пинковичи, ул. Берёзовая, д.12.

В ходе проведения мониторинга директором ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой» Н.И. Кравчуком допущен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, а именно: