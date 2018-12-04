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Тарифы на услуги почтовой и телефонной связи повысятся в Беларуси
05.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Тарифы на услуги электросвязи общего пользования повысятся в следующих размерах:
Что касается почтовых услуг, оказываемых физическим лицам, то на 6 копеек повысятся тарифы на пересылку простых почтовых карточек и писем и бандеролей до 20 граммов и составят 48 копеек, за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли придется доплатить 4 копейки.
Напомним, ранее тарифы на услуги телефонной связи повышались в декабре 2015 года, с апреля 2016 года была увеличена ставка НДС на услуги связи, тарифы на почтовые услуги повышались в марте 2017 года.
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