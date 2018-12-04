Тарифы на услуги почтовой и телефонной связи повысятся в Беларуси



Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 84 от 27 ноября 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, изменены тарифы на услуги почтовой и электросвязи в Беларуси.

Тарифы на услуги электросвязи общего пользования повысятся в следующих размерах:

абонементная плата за основной телефон в месяц для физических лиц – на 27 копеек;

повременная плата за местные телефонные соединения для физических лиц – на 0,05 копейки за минуту;

повременная плата за междугородние телефонные соединения – на 0,1 копейки за минуту для физических лиц и на 0,11 копейки за минуту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Что касается почтовых услуг, оказываемых физическим лицам, то на 6 копеек повысятся тарифы на пересылку простых почтовых карточек и писем и бандеролей до 20 граммов и составят 48 копеек, за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли придется доплатить 4 копейки.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, ранее тарифы на услуги телефонной связи повышались в декабре 2015 года, с апреля 2016 года была увеличена ставка НДС на услуги связи, тарифы на почтовые услуги повышались в марте 2017 года.