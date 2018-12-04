Очевидцы взрыва дома в Борисове: «Возможно, хозяин хотел свести счеты с жизнью»

Взрыв жилого дома на улице Адамовича в Борисове 4 декабря услышали не только соседи, но и жильцы отдаленных домов. В нескольких шагах находится остановка, через дорогу — школа. Чудом не пострадали ожидавшие транспорт взрослые люди и школьники. Подробности ЧП выясняло издание Млын.by.



Фото: пресс-служба МЧС

— Я живу неподалеку, работаю в этой школе, — говорит одна из работниц учреждения. — Поэтому в числе первых прибежала на взрыв. Страшное зрелище было. Люди стояли на остановке, но, слава Богу, никто не пострадал. Это хорошо еще, что дети из школы уже ушли: занятия организованы в одну смену. Осколки от взрыва разбросало прямо по школьному забору. Если бы на час раньше… Даже страшно подумать об этом. Одну девочку немного задело осколками, ее отец сразу увез к медикам.

Сергей живет в нескольких домах от места трагедии. Его дочь живет рядом с домом, где произошел взрыв.

— Мы только услышали взрыв — сразу стали звонить дочери. Очень волновались. Прибежали сюда. Видим, дом полностью развален, — с ужасом вспоминает Сергей.



Фото: mlyn.by

Прямо через дорогу живет Виктор, от взрывной волны крепкие ворота его гаража распахнулись, завесы повылетали.

— Мы были дома в момент несчастья, — вспоминает Виктор. — Что-то бахнуло, дом даже немного содрогнулся. Первая мысль была — перед новогодними праздниками взрывают что-то. Потом, думаю, может, машины столкнулись и взорвались. Мы выскочили на улицу. Тут и многие повыскакивали, людей собралось тьма. Одна из женщин стала вызывать эмчеэсовцев. Они где-то минут через десять прибыли. Дом уже стал гореть.

Их соседей (дом стоит рядом со взорвавшимся) спасла груша. Дерево задержало отлетевшую крышу. А так кровля влетела бы прямо в веранду соседского дома.



Фото: mlyn.by

Виктор рассказал, что сосед строился около трех лет, получился красивый двухэтажный дом. К новогодним праздникам собирались переезжать.

— Вообще, это один из самых красивых домов по нашей улице, — с грустью продолжает мужчина. — А сейчас тут только мусор. В один момент все рухнуло… Потом сюда съехалось полгорода: все службы, даже мэр приехал. Два крана стали разгребать крышу. Видимо, еще искали людей. Ведь в этом доме всегда работали три человека (хозяин и два строителя). Но никого больше не нашли.



Фото очевидцев, взято с сайта: mlyn.by



Фото очевидцев, взято с сайта: mlyn.by

Как рассказал один из сотрудников МЧС, который выезжал на это происшествие, сообщение о взрыве поступило в 15.56. На месте увидели разрушенный, горящий после взрыва жилой дом.

— Было жутко, — говорит спасатель. — Обычно, если газовый баллон взрывается, то повреждается само помещение. Поэтому тут было что-то другое… Мы затушили пожар, вызвали два крана (один наш и один — сторонней организации), убирали стены, крышу. Кроме хозяина, никого больше не нашли. В 20.35 уехали.

На момент прибытия пожарных соседи уже вывели хозяина на улицу и усадили на остановке. Он был в шоковом состоянии, руки все были обгоревшие, мужчина не понимал, что происходит. Приехала скорая и его увезла.

— Моя знакомая работает в больнице, рассказывала, что ночью мужчина пришел в себя и пояснил, что он сам все это сделал, — говорит одна из очевидцев случившегося. — Вроде как поругался с женой, напустил полный дом газа и бросил спичку… Вполне может быть. Вы бы видели, что здесь творилось! Сами понимаете, что от одного газового баллона такого взрыва не произошло бы.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, управлением Следственного комитета по Минской области проводится доследственная проверка по факту взрыва дома в Борисове. По предварительным анализам, одна из версий — взрыв газовоздушной смеси бытового характера.