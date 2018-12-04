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Водолазы нашли тело утонувшего шесть дней назад в Ипути подростка
05.12.2018 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Тело утонувшего в Ипути 14-летнего парня водолазы сегодня днем обнаружили в 250 метрах от места происшествия, сообщили в ОСВОД.
— На реке шуга и снежное месиво, через которые было очень сложно пробираться. В некоторых местах между шугой и дном водолазам маневренно-поисковой группы
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Тело утонувшего в Ипути 14-летнего парня водолазы сегодня днем обнаружили в 250 метрах от места происшествия, сообщили в ОСВОД.
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