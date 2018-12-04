Водолазы нашли тело утонувшего шесть дней назад в Ипути подростка

Тело утонувшего в Ипути 14-летнего парня водолазы сегодня днем обнаружили в 250 метрах от места происшествия, сообщили в ОСВОД.

— На реке шуга и снежное месиво, через которые было очень сложно пробираться. В некоторых местах между шугой и дном водолазам маневренно-поисковой группы

приходилось пролезать, словно в шахте, — рассказал ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Напомним, трагедия произошла 30 ноября в Добруше. 14-летние мальчишки провалились под лед. Один из братьев сразу оказался на глубине, второй самостоятельно выбрался из воды и попытался вытянуть брата, но ему это не удалось — и тогда парень побежал звать на помощь отца. Мужчина также не смог помочь сыну — его унесло течением реки.