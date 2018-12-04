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В Бресте разыскивают мошенников, предлагающих «газовые оповещатели». Что делать, если они пришли к вам

05.12.2018 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте по квартирам ходят некие люди, которые хорошо говорят, втираются в доверие и предлагают установку газоиспользующего оборудования за баснословные деньги. Действиями лжегазовиков заинтересовалась милиция, сообщает «Брестская газета».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

5 декабря звонок с жалобой на ходоков поступил правоохранителям с Партизанского проспекта в Бресте. Вот только к приезду милиции там уже никого не было.

— Если поступает заявление, мы реагируем, выезжаем и будем разыскивать этих людей, — поясняет официальный представитель УВД Сергей Дученко. — Но желательно, чтобы нам звонили сразу при их появлении, приметы указывали, чтобы мы могли сработать на опережение, то есть задержать их для выяснения всех обстоятельств, установить их личности, мотив действий.

Тем, к кому пришли такие торговцы газовыми «оповещателями» или газоанализаторами, представитель УВД советует запомнить приметы этих людей, спросить имя отчество, взять их контактный телефон, попросить предъявить удостоверение и переписать оттуда данные.

«Если в квартире находится несколько человек, то один открывает дверь и общается с пришедшими, а в это время другой звонит в милицию, — советует он. — Тогда сотрудники выедут оперативно. Хорошо бы заговорить их, расспрашивать подольше. Если есть возможность, то стоит посмотреть, есть ли у них автомобиль или в какую сторону они направились дальше. То есть постараться собрать максимум информации, если уж вступили с ними в диалог. Ну, и конечно же, ничего не приобретать».

По словам Сергея Дученко, это необходимо для того, чтобы как можно лучше сориентировать ближайшие к дому милицейские наряды, дать им побольше информации, чтобы появилась возможность пресечь деятельность таких торговцев.

«Мы держим эту ситуацию на особом контроле и поддерживаем контакт с представителями обл- и горгаза», — заверил он.

Напомним, ранее лжегазовики пришли к брестчанке Ирине Морозовой. По словам женщины, в ее квартире побывали некие люди, которые представились газовой службой, горгазом — и вначале никаких подозрений не вызвали. Они прошли на кухню, изучили газовую плиту и сказали, что у нее нет газового оповещателя:

«Было сказано, что вообще такой прибор стоит 599 рублей, но они сейчас устанавливают их по льготе, за 50% от этой суммы. Мол, деньги нужно уплатить сейчас, а установка будет чуть позже, может, через месяц. Предложили дать им бумагу и ручку, а они оставят номер телефона, куда надо позвонить, чтобы встать в очередь на установку оповещателя».

 
Теги: Брест
 
 
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Для задержания торговцев горожанам предлагают оперативно сообщать об их появлении в милицию, собрав максимум информации, чтобы сориентировать наряд.
 
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