Суд вынес приговор россиянке, которая родила в белорусском СИЗО. В колонию с ней поедет сын

Суд вынес приговор россиянке , которую в Беларуси обвиняли в сутенерстве. По словам защитника Антона Гашинского, женщину приговорили к 5 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Вместе с ней отбывать наказание будет сын, которого она родила в октябре.



Иллюстрация: Анастасия Ковалевская, TUT.BY

Напомним, по версии гособвинения, в разное время в России «действуя группой лиц с неустановленным лицом по предварительному сговору из корыстных побуждений…» Ирина предложила трем девушкам заниматься в Минске проституцией. Она помогла им добраться до Беларуси, решить здесь вопросы с квартирой, и разместить анкеты в интернете. Они ей должны были перечислять установленную сумму.

Ирину обвиняли по части 2 статьи 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».

— По вовлечению в занятие проституцией уголовное дело прекращено, — комментирует сиуацию защитник Антон Гашинский. — По использованию занятия проституцией, связанным с ввозом девушек в Беларусь, Ирине назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией.

Отбывать наказание Ирина будет в женской колонии в Гомеле.

— В колонию вместе с ней поедет и ребенок, — продолжает защитник. — Небезразличные люди собрали все необходимые вещи. Мы передадим их молодой маме.

Ирина замужем. На суд к ней из Гусь-Хрустального приезжала тетя . С супругом племянницы она общалась мало.

— Отец Иры с ребенком не справится, я — работаю. Декрет мне никто не даст, потому что я тетя, — поясняла она тогда ситуацию. — Бабушка, дедушка — пожалуйста, а тетя нет. Пока ребенок будет с ней. Мы бы и сами хотели, чтобы малыш с Ирой остался, чтобы они привыкли друг к другу.

Как быть с внуком, рассуждала Вера Сергеевна, будут думать после приговора. Одно она знала точно: в детский дом малыш не попадет.

Обвиняемая планирует обжаловать приговор.