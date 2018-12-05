«Долг» за воду и дороги, Санта, которого нет, и абсолютно безопасный мессенджер - все за вчера

Доброе утро!

Господи, беда какая! В американском городе Монтвилл (штат Нью-Джерси) ученики местной школы узнали… что Санта-Клауса не существует. И знаете, кто им об этом рассказал? Человек, который должен сеять разумное, доброе, вечное — учительница! А еще она развеяла детские мифы о зубной фее, пасхальном кролике, летающих рождественских оленях, эльфах… Страшный человек, в общем! Женщину-правдорубку уволили , дети, наверное, ходят к психотерапевтам (в Америке так принято, ага), а мы пока умоляем вас — верьте в чудо, Санту и Деда. Они есть, мы вам точно говорим!





Итак, белорусское новогоднее чудо № 1. С 1 января вырастет «минималка»! Насколько — расскажем здесь (и заодно «сдадим», где в Беларуси живут самые богатые семьи : какие у них доходы и сколько они тратят на жизнь). Давайте, кстати, сравним, как наши 330 рублей выглядят на фоне других стран . А еще с нового же года почти в два раза вырастет денежное довольствие солдатиков-срочников . Ох и шиковать станут парни!

При такой щедрости государства парням вообще непонятно куда кидаться: то ли в армию, то ли в многодетные — там за год проблему с жильем, обещают, решить можно будет. Помните, недавно президент поставил такую задачу? Очередь из многодетных семей непрерывно растет, государство не успевает строить им квартиры. «Радоваться бы надо было, потому что решаем главнейшую демографическую задачу. А мы людям не можем в течение года, как было принято решение, выдать жилье», — сетовал тогда Лукашенко. На следующий год решили денег найти заранее — и власти попросили у банков дополнительно 119 млн рублей . Если не найдут, посоветуем всем многодетным разве что присмотреться к самым бюджетным «однушкам» в Минске — вот таким, например . Только при отделке серьезно отнеситесь к выбору стройматериалов — некоторые, оказывается, могут быть очень токсичными . А у нас же дети, а-а-а-пчхи (а вы, кстати, умеете правильно чихать ?).





Да, деньги стране нужны. Хотите, расскажем, как государство пытается продать крупный цементный завод «Красносельскстройматериалы» ? Итак, что говорит Лукашенко: «Мы готовы продать все — не вопрос. Вопрос в цене». И в людях — которых нельзя увольнять. Что говорит бизнес: «Белорусская сторона хотела продать завод по так называемой справедливой цене. То есть высокой. Но абсолютно не рыночной. К тому же инвестор должен был погасить все красносельские долги. Надо еще и инвестировать в развитие. Сумма приличная. Надо понимать, что инвестор приходит не для того, чтобы просто содержать завод, заниматься альтруизмом, но хочет еще и зарабатывать, окупить инвестиции за разумный период. Нужен всегда компромисс с обеих сторон». Как думаете, договорятся?

Главное, в договоренностях знать меру. Генпрокурор вчера в очередной раз предупредил чиновников о наказании за коррупцию . «Вы всегда на виду у людей, любой ваш неверный шаг становится известен, вызывает общественное осуждение и подрывает авторитет власти. Потому и спрос с вас особый. Однако порой возникает такое чувство, что некоторые не только забыли про моральные нормы, но и утратили инстинкт самосохранения». В Гомеле, кстати, сейчас как раз за коррупцию судят бывшего главу Гомельского райисполкома Александра Ситницу. Но он уверяет: в се было не так, как говорит гособвинитель .

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык вчера встретился с противниками строительства под Брестом аккумуляторного завода. И к чему пришли переговорщики? Если кратко — ни к чему . «На многие наши данные внимание не обратили, на некоторые обратили. Как таковой конкретики было мало. Министр заявил, что если будут превышения (допустимых норм), то завод не откроется и так далее, но это все было сказано со скепсисом, мол, там все будет нормально», — говорят брестские активисты. Ну что ж, продолжим наблюдать за развитием ситуации.

Помните, мы на днях писали о том, что государство стало выставлять белорусам, купившим земельные участки, счета за инженерную и транспортную инфраструктуру? Уже даже прошел один аукцион , где об этом предупредили заранее (а не поставили перед фактом спустя пару лет, как у нас любят)! Вот как быть с теми гражданами, которым при покупке участка с аукциона ничего не сказали о компенсации? В ближайшее время мы расскажем историю, в которой исполком попытался выставить счет за коммуникации владельцу аукционного участка, довел дело до суда и проиграл. А пока в исполкомах, кажется нам, до сих пор нет четкого представления, как рассчитывать сумму компенсаций — поэтому мы попробовали посчитать сами . Ну, а что, все расценки есть, осталось научиться это применять!

Если же собственный дом вы так и не построили, живете в квартире и у вас есть собака, напоминаем — ее нужно зарегистрировать и платить налог. Вернее, не мы напоминаем, — налоговая, но лучше вы узнаете все здесь и заранее . А то потом будут во-о-о-от такие глаза!





Такие же глаза, кстати, были у парня из Орши Александра, который никогда не имел проблем с законом, не был судим, не привлекался, из родного города не выезжал, исправно ходил на работу — и вдруг узнал, что он… год отсидел за кражу в колонии под российским Тамбовом . Об этом он получил официальное письмо из тамошнего суда. Мужчина очень хочет понять, как такое могло произойти — и в этом ему сейчас помогает разобраться Генпрокуратура Беларуси.

Если у вас есть секреты от жены и закона, то, выбирая для переписки абсолютно безопасный мессенджер, знайте — его не существует. Нет, что-то скрыть от жены вам еще, возможно, и удастся (но зачем?!), а вот силовиков не обманете. Хотя… Бросать в лужу или разбивать молотком, как думаете ? А если уж совсем ничему не доверяете, то, конечно, надежнее эмигрировать (и творить беззаконие не в нашей стране!). Мы тут спросили белорусов, хотят ли они уехать и куда именно , — и немного удивились.

Ну, а мы знаем девочку, которой вот это вот ваше «взрослое все» вообще не интересно! Бреста собирает миллионы просмотров">4-летняя Милана из Бреста снимает видосики о куклах, папе и детском садике, собирает миллионы просмотров на YouTube и даже немного на этом зарабатывает. А чего к сорока четырем годам добился ты?

И напоследок посмотрите, какие красавицы работают в белорусских банках . Вы бы кого выбрали победительницей конкурса «Мисс Фото — 2018»? И новый календарь Pirelli-2019 полистайте — тоже ух! А если вы любите не только красивых девушек, но и биатлон — то обязательно прямо на старте сезона подпишитесь на аккаунты звезд этого вида спорта, чтобы оставаться в курсе биатлонной кухни и полюбить этот вид спорта еще больше. Ну и просто любоваться на красавчика Фуркада и огненную Вирер !

А мы пока порадуемся, что гололед закончился. Нет, снежок и приятный морозик бы не помешали, но вот тот каток, что был на улице на днях… Увольте! Вот у нас история брестчанки, которая упала на льду — и провела в очереди в травмпункт 9 часов . Да, мы все правильно написали — девять! Что-то в этой системе нужно менять, вы не находите?..

Все новости среды, 5 декабря

Кстати. Пока Лукашенко улетел в Питер , давайте обсудим его рассуждения о проблеме неэффективных промышленных предприятий. Еще в недалеком прошлом из уст президента все чаще звучали фразы о том, что «сохранили», «не дали разграбить» и «прихватизировать». Президент как бы отмахивался от проблемы, не понимая, почему они приносят одни беды, когда в них вложено столько денег. Но что-то изменилось в риторике… В общем, подключайтесь к эфиру нашей «Экономики на пальцах» сегодня в 15.25. А пока поугадывайте, кому принадлежат те или иные высказывания — политикам или рэперам . Оказалось, что Путина можно легко спутать с Канье Уэстом! Иногда кажется, что им пишут тексты одни и те же люди: религия, право, самоутверждение, откровенные глупости — все это можно услышать как от президента, так и от музыканта. Смешно, ага.

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